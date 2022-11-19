Ким Чен Ын впервые показал миру свою дочь во время испытания баллистической ракеты
Фото: KCNA
Северокорейский лидер Ким Чен Ын 18 ноября впервые показал миру свою дочь во время испытаний баллистической ракеты, сообщает Zakon.kz.
Фотографии опубликовало государственное агентство ЦТАК.
18 ноября Северная Корея провела испытание межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Hwasong-17.
Cуществование дочери Ким Чен Ына никогда публично не подтверждалось.
Фото: KCNA
Фото: KCNA
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