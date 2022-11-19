Ким Чен Ын впервые показал миру свою дочь во время испытания баллистической ракеты

Фото: KCNA

Северокорейский лидер Ким Чен Ын 18 ноября впервые показал миру свою дочь во время испытаний баллистической ракеты, сообщает Zakon.kz.

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