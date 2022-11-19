Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022 #Чемпионат мира по футболу 2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Ким Чен Ын впервые показал миру свою дочь во время испытания баллистической ракеты

Ким Чен Ын впервые показал миру свою дочь во время испытания баллистической ракеты Фото: KCNA
Северокорейский лидер Ким Чен Ын 18 ноября впервые показал миру свою дочь во время испытаний баллистической ракеты, сообщает Zakon.kz.

Фотографии опубликовало государственное агентство ЦТАК.

18 ноября Северная Корея провела испытание межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Hwasong-17.

Cуществование дочери Ким Чен Ына никогда публично не подтверждалось.

Ким Чен Ын впервые показал миру свою дочь во время испытания баллистической ракеты

Фото: KCNA

Ким Чен Ын и дочь

Фото: KCNA

Читайте также

Минюст США назначил спецпрокурора для расследования по двум делам Трампа

Польша установит 3 тысячи камер на границе с Россией

Нэнси Пелоси покидает пост главы фракции демократов Палаты представителей

Анастасия Стативкина
Ким Чен Ын Северная Корея
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Сколько дней казахстанцы отдохнут в декабре
Сколько дней казахстанцы отдохнут в декабре
двойное имя для новорожденного
Названы самые популярные двойные имена в Казахстане
БАКАД планируют запустить в начале 2023 года
Алматинский фривэй: когда запустят движение по БАКАД
КНБ задержал группу людей, планировавших массовые беспорядки 20 ноября
КНБ задержал группу людей, планировавших массовые беспорядки 20 ноября
Главная Топ LIVE Все
?
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления