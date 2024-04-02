Ким Чен Ын провел испытание новой гиперзвуковой баллистической ракеты

Северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) сообщило во вторник о запуске новой баллистической ракеты средней дальности "Хвасонпхо-16Б" с гиперзвуковой планирующей боеголовкой. Запуском лично руководил лидер КНДР Ким Чен Ын, передает Zakon.kz

В ЦТАК заявили, что все северокорейские ракеты теперь оснащены твердотопливными двигателями и способны нести ядерные боеголовки.



Ракета пролетела 1000 км по изменяемой траектории с ограничением дальности полета.

Утром вторника Ренхап со ссылкой на военных сообщило, что КНДР провела пуск баллистической ракеты в сторону Японского моря.

Ранее Ким Чен Ын лично проверил боевую способность танка нового типа.