Ким Чен Ын провел испытание новой гиперзвуковой баллистической ракеты
Фото: ЦТАК
Северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) сообщило во вторник о запуске новой баллистической ракеты средней дальности "Хвасонпхо-16Б" с гиперзвуковой планирующей боеголовкой. Запуском лично руководил лидер КНДР Ким Чен Ын, передает Zakon.kz
В ЦТАК заявили, что все северокорейские ракеты теперь оснащены твердотопливными двигателями и способны нести ядерные боеголовки.
Ракета пролетела 1000 км по изменяемой траектории с ограничением дальности полета.
Утром вторника Ренхап со ссылкой на военных сообщило, что КНДР провела пуск баллистической ракеты в сторону Японского моря.
Ранее Ким Чен Ын лично проверил боевую способность танка нового типа.
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