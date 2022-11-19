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Умер работник взорвавшейся котельной в Акмолинской области

Умер работник взорвавшейся котельной в Акмолинской области Фото: gov.kz
19 ноября стало известно, что умер работник взорвавшейся котельной в Акмолинской области, сообщает Zakon.kz.

18 ноября в поселке Аршалы Аршалынского района в средней школе имени Жумабека Ташенова в отдельно стоящей котельной произошел разрыв парового отопительного котла.

Во время происшествия пострадали три человека: заведующий хозяйством, электрик и кочегар. Их госпитализировали. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

В управлении образования сообщили, что дети не пострадали во время обрушения школьной котельной. Их перевели на дистанционное обучение.

Был создан оперативный штаб под председательством первого заместителя акима Акмолинской области Малгаждара Таткеева.

На место происшествия выезжал руководитель управления образования Бейбут Жусупов.

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Анастасия Стативкина
Акмолинская область
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