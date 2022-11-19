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Семье погибшего при взрыве котельной в Акмолинской области будет оказана помощь

Семье погибшего при взрыве котельной в Акмолинской области будет оказана помощь Фото: ДЧС Акмолинской области
Семье погибшего при взрыве котельной в Акмолинской области будет оказана вся необходимая материальная помощь в организации похорон, сообщает Zakon.kz.
"Местными исполнительными органами в лице акимата Аршалынского района семье погибшего будет оказана вся необходимая материальная помощь в организации похорон".Пресс-служба акима Акмолинской области

18 ноября в поселке Аршалы в средней школе имени Жумабека Ташенова в отдельно стоящей котельной произошел разрыв парового отопительного котла.

Во время происшествия пострадали три человека: заведующий хозяйством, электрик и кочегар. Их госпитализировали.

Ночью скончался один из пострадавших при взрыве школьной котельной.

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Анастасия Стативкина
Акмолинская область
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