Семье погибшего при взрыве котельной в Акмолинской области будет оказана помощь

Семье погибшего при взрыве котельной в Акмолинской области будет оказана вся необходимая материальная помощь в организации похорон, сообщает Zakon.kz.

"Местными исполнительными органами в лице акимата Аршалынского района семье погибшего будет оказана вся необходимая материальная помощь в организации похорон". Пресс-служба акима Акмолинской области

18 ноября в поселке Аршалы в средней школе имени Жумабека Ташенова в отдельно стоящей котельной произошел разрыв парового отопительного котла.

Во время происшествия пострадали три человека: заведующий хозяйством, электрик и кочегар. Их госпитализировали.

Ночью скончался один из пострадавших при взрыве школьной котельной.