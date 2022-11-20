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Жалгас Жумагулов проиграл шестой бой в UFC

UFC, Чарльз Джонсон, Жалгас Жумагулов, бой Фото: Twitter/UFC News
Казахстанский боец Жалгас Жумагулов (14-7) провел бой на турнире по смешанным единоборствам UFC Fight Night 215 в Лас-Вегасе (США) 20 ноября, сообщает Zakon.kz.

Жумагулову противостоял американец Чарльз Джонсон (11-3). По информации Sports.kz, трехраундовый поединок в наилегчайшем весе закончился победой Джонсона раздельным решением судей - 29-28, 28-29, 29-28.

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Согласно статистики боя, Жумагулов выбросил больше ударов — 258 против 237, однако по количеству точных попаданий зафиксировано равенство — 141-141. Количество значимых ударов тоже осталось за казахстанцем — 234-209 (точных — 119-115).

Также Жумагулов предпринял четыре попытки тейкдаунов, одна из которых увенчалась успехом. Джонсон попытался совершить тейкдаун дважды — оба раза неудачно. Общее время контроля: Жумагулов — 1:03, Джонсон — 0:57.

Для американца одержанная победа стала 12-ой в профессиональной карьере. В свою очередь, Жалгас Жумагулов потерпел пятое поражение в UFC и восьмое в карьере. В активе казахстанца всего один выигранный бой в промоушне. Джонсон взял верх в первом для себя бое в UFC и теперь имеет рекорд 1-1.

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