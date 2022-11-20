Жалгас Жумагулов объявил о завершении карьеры

Боец Жалгас Жумагулов (14-8) сразу после боя с американцем Чарльзом Джонсоном (11-3) 20 ноября объявил, что завершает карьеру, сообщает Zakon.kz.

Казахстанец остался разочарован решением судей, отдавших победу сопернику Жумагулова на турнире по смешанным единоборствам UFC Fight Night 215 в Лас-Вегасе (США). Его заявление приводит Sports.kz

"Все видели бой, что говорить? Говорить нечего. Это был мой последний бой. Спасибо всем, кто болел за меня. Больше драться я не хочу. Уже в какой раз дерусь — судьи мне не отдают. Пашешь, пашешь, делаешь все причины — и вот так вот. Я сейчас это не на эмоциях говорю — как есть. Всем рахмет, кто болел за меня". Жалгас Жумагулов

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Жалгас Жумагулов проиграл американскому бойцу Чарльзу Джонсону (12-3) раздельным решением судей - 29-28, 28-29, 29-28.