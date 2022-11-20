Досаев вместе с супругой проголосовали на выборах президента Казахстана

Одними из первых 20 ноября 2022 года в 7:00 на избирательный участок №358, расположенный в школе-лицее №28 им. М. Маметовой, пришли аким Алматы Ерболат Досаев вместе с супругой, сообщает Zakon.kz.

Аким Алматы отметил, что "сегодня граждане Казахстана реализуют свое конституционное право и своим голосом выбирают, как будет развиваться наша страна в ближайшие семь лет".

"Важен голос каждого казахстанца, и сегодня я пришел отдать свой голос как гражданин и житель Алматы за светлое будущее нашего города, наших жителей, своей семьи и своих детей. Уверен, что алматинцы покажут свое единство и определят свой выбор". Ерболат Досаев

Фото: пресс-служба акимата Алматы

По данным городского акимата, всего в день выборов в Алматы открыты 600 избирательных участков, на 55 участках можно проголосовать вне зависимости от наличия прописки. Право голоса в городе имеют около 1,2 млн человек.

20 ноября 2022 года в Казахстане проходят внеочередные выборы президента страны.