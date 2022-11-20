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В Казахстане появится закон о возврате незаконно вывезенных денег

Токаев, высказывания, выборы Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что в скором времени в Казахстане могут принять закон о возврате незаконно вывезенных денег, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Об этом действующий глава государства рассказал после того, как проголосовал на своем избирательном участке.

"По разным оценкам за годы независимости из Казахстана было выведено от 50 до 150 млрд долларов. Что должно способствовать возврату этих средств в Казахстан - добрая воля людей или планомерная работа государства?" - спросили журналисты у президента.

Отвечая на вопрос, глава государства напомнил, что в стране была создана комиссия по возврату незаконно вывезенных из Казахстана средств. Во главе этой комиссии - Генеральный прокурор, президент ее курирует лично.

"Создана специальная комиссия во главе с Генеральным прокурором, я лично курирую работу этой комиссии. Полагаю, что со временем мы должны принять закон о возврате незаконно вывезенных капиталов из нашей страны. Что касается доброй воли, то она приветствуется". Касым-Жомарт Токаев

Возврат незаконно выведенных средств в Казахстан: как работает межведомственная комиссия.

20 ноября глава государства ответил на вопрос о парламентских выборах.

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