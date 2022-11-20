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ЦИК: Явка на выборах в Казахстане к 10:05 составила 23,37%

ЦИК представила данные о явке казахстанцев на выборы президента Фото: Zakon.kz
Центральная избирательная комиссия Казахстана представила данные о явке граждан на выборах президента на 10:05 20 ноября 2022 года, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным, представленным областными, городов республиканского значения, столицы, комиссиями по состоянию на 10:05 20 ноября 2022 года бюллетени получили 23,37% от общего количества граждан, включенных в списки.

В том числе:

1. По Абайской области – 25,64%.

2. По Акмолинской области – 21,21%.

3. По Актюбинской области – 26,66%.

4. По Алматинской области – 20,12%.

5. По Атырауской области – 25,03%.

6. По Западно-Казахстанской области – 20,86%.

7. По Жамбылской области – 23,27%.

8. По Жетысуской области – 25,58%.

9. По Карагандинской области – 32,27%.

10. По Костанайской области – 26,97%.

11. По Кызылординской области – 29,41%.

12. По Мангистауской области – 25,2%.

13. По Павлодарской области – 27,9%.

14. По Северо-Казахстанской области – 27,33%.

15. По Туркестанский области – 27,03%.

16. По Улытауской области – 27,81%.

17. По Восточно-Казахстанской области – 23,17%.

18. По Астане – 13,73%.

19. По Алматы – 8,42%.

20. По Шымкенту – 30,92%.

ЦИК: Явка на выборы в Казахстане к 10:05 составила 23,37%

Фото: пресс-служба ЦИК РК

"Дальнейшая информация о явке граждан на участки будет представлена в 12:05, 14:05, 16:05, 18:05 и 20:05 по времени столицы". Информация о предварительных итогах явки граждан будет представлена в 22:05.Пресс-служба ЦИК РК

20 ноября 2022 года в Казахстане проходят внеочередные выборы президента страны. Первые избирательные участки открылись в 6:00.

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