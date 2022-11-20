ЦИК: Явка на выборах в Казахстане к 10:05 составила 23,37%

Фото: Zakon.kz

Центральная избирательная комиссия Казахстана представила данные о явке граждан на выборах президента на 10:05 20 ноября 2022 года, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным, представленным областными, городов республиканского значения, столицы, комиссиями по состоянию на 10:05 20 ноября 2022 года бюллетени получили 23,37% от общего количества граждан, включенных в списки. В том числе: 1. По Абайской области – 25,64%. 2. По Акмолинской области – 21,21%. 3. По Актюбинской области – 26,66%. 4. По Алматинской области – 20,12%. 5. По Атырауской области – 25,03%. 6. По Западно-Казахстанской области – 20,86%. 7. По Жамбылской области – 23,27%. 8. По Жетысуской области – 25,58%. 9. По Карагандинской области – 32,27%. 10. По Костанайской области – 26,97%. 11. По Кызылординской области – 29,41%. 12. По Мангистауской области – 25,2%. 13. По Павлодарской области – 27,9%. 14. По Северо-Казахстанской области – 27,33%. 15. По Туркестанский области – 27,03%. 16. По Улытауской области – 27,81%. 17. По Восточно-Казахстанской области – 23,17%. 18. По Астане – 13,73%. 19. По Алматы – 8,42%. 20. По Шымкенту – 30,92%. Фото: пресс-служба ЦИК РК "Дальнейшая информация о явке граждан на участки будет представлена в 12:05, 14:05, 16:05, 18:05 и 20:05 по времени столицы". Информация о предварительных итогах явки граждан будет представлена в 22:05. Пресс-служба ЦИК РК 20 ноября 2022 года в Казахстане проходят внеочередные выборы президента страны. Первые избирательные участки открылись в 6:00. Читайте также Нурсултан Назарбаев проголосовал на выборах Потомок Абая принял участие в президентских выборах В Уральске некоторым голосующим вручили подарки

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