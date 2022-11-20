ЦИК: Явка на выборах в Казахстане к 10:05 составила 23,37%
Согласно данным, представленным областными, городов республиканского значения, столицы, комиссиями по состоянию на 10:05 20 ноября 2022 года бюллетени получили 23,37% от общего количества граждан, включенных в списки.
В том числе:
1. По Абайской области – 25,64%.
2. По Акмолинской области – 21,21%.
3. По Актюбинской области – 26,66%.
4. По Алматинской области – 20,12%.
5. По Атырауской области – 25,03%.
6. По Западно-Казахстанской области – 20,86%.
7. По Жамбылской области – 23,27%.
8. По Жетысуской области – 25,58%.
9. По Карагандинской области – 32,27%.
10. По Костанайской области – 26,97%.
11. По Кызылординской области – 29,41%.
12. По Мангистауской области – 25,2%.
13. По Павлодарской области – 27,9%.
14. По Северо-Казахстанской области – 27,33%.
15. По Туркестанский области – 27,03%.
16. По Улытауской области – 27,81%.
17. По Восточно-Казахстанской области – 23,17%.
18. По Астане – 13,73%.
19. По Алматы – 8,42%.
20. По Шымкенту – 30,92%.
Фото: пресс-служба ЦИК РК
"Дальнейшая информация о явке граждан на участки будет представлена в 12:05, 14:05, 16:05, 18:05 и 20:05 по времени столицы". Информация о предварительных итогах явки граждан будет представлена в 22:05.Пресс-служба ЦИК РК
20 ноября 2022 года в Казахстане проходят внеочередные выборы президента страны. Первые избирательные участки открылись в 6:00.