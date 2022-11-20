Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев прокомментировал дело экс-главы КНБ Карима Масимова 20 ноября, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Назарбаев отметил, что ждет окончания следствия и суда. Также его интересует, что явилось причиной и кто за этим стоит.

"Очень трудно. Масимов много лет работал со мной, но откуда узнаешь, разве Иисус Христос рядом сидящего Иуду знал? Мы же не боги. Поэтому посмотрим окончания суда, и все мы, я думаю, узнаем истину". Нурсултан Назарбаев

Назарбаев также высказался о выборах и о том, за кого он голосовал.

"Я кому передал власть добровольно? Знаете, да? Значит, я тогда еще сделал свой выбор и выбор до конца, я хочу сказать от себя, что сейчас очень нужно единство нашему народу. Независимость, конечно есть, государство построено, столица построена под моим началом, но еще много работы. Для этого нужно единство народа, которое будет трудиться вокруг одного президента. Это для будущего казахстанского народа очень важно. Надеюсь, наши люди это понимают". Нурсултан Назарбаев

20 ноября Нурсултан Назарбаев прибыл на избирательный участок №393 в Астане для участия в процедуре голосования на выборах президента Республики Казахстан.