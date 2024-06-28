Комиссия отказала Кариму Масимову в помиловании

Экс-главе КНБ РК Кариму Масимову отказали в помиловании, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 28 июня 2024 года, сообщил депутат Мажилиса Марат Башимов.

По его словам, состоялась Комиссия по помилованию.

"Задачей Комиссии по вопросам помилования при президенте Республики Казахстан является предварительное рассмотрение материалов о помиловании. Комиссия является консультативно-совещательным органом при главе государства. Деятельность Комиссии регулируется Положением, утвержденным указом главы государства. После подачи обращения, которое регистрируется, отправляются запросы в КУИС МВД, Генпрокуратуру и Верховный суд. После получения информации оно тщательно обсуждается на Комиссии", – написал Башимов в Facebook.

Он продолжил, что в состав Комиссии по помилованию входят представители неправительственных организаций, ученые, представители различных органов, уполномоченный по правам человека в Казахстане, помощник президента по правовым вопросам, заместитель генерального прокурора и председатель Комитета уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел.

Марат Башимов уточнил, что в соответствии со ст. 44 Конституции "Президент Казахстана: 15) осуществляет помилование граждан". Это только его исключительное конституционное право.

"То есть каждый гражданин может обратиться к главе государства с ходатайством о помиловании. На последнем заседании Комиссии были предварительно рассмотрены некоторые материалы о помиловании. Путем сокращения срока на два года рассмотрены некоторые положительные рекомендации. На вопросы журналистов о рассмотрении вопросов о помиловании К. Масимова Комиссией рекомендовано ему отказать", – написал депутат.

В середине июня 2024 года стало известно, что осужденный за госизмену бывший глава КНБ РК подал ходатайство о помиловании.