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Нурсултан Назарбаев проголосовал на выборах

Нурсултан Назарбаев проголосовал на выборах Фото: akorda.kz
20 ноября Нурсултан Назарбаев прибыл на избирательный участок №393 в Астане для участия в процедуре голосования на выборах президента Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Видео опубликовал на странице в Twitter советник - пресс-секретарь Нурсултана Назарбаева Айдос Укибай.


Ранее сообщалось, что явка на выборах в Казахстане к 10:05 составила 23,37%.



20 ноября 2022 года в Казахстане проходят внеочередные выборы президента страны. Первые избирательные участки открылись в 6:00.

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