Нурсултан Назарбаев проголосовал на выборах
Фото: akorda.kz
20 ноября Нурсултан Назарбаев прибыл на избирательный участок №393 в Астане для участия в процедуре голосования на выборах президента Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.
Видео опубликовал на странице в Twitter советник - пресс-секретарь Нурсултана Назарбаева Айдос Укибай.
Нурсултан Назарбаев прибыл на избирательный участок №393 в г.Астане для участия в процедуре голосования на выборах Президента Республики Казахстан pic.twitter.com/MpDfhxy2US— Aidos Ukibay (@Aidos_Ukibay) November 20, 2022
Ранее сообщалось, что явка на выборах в Казахстане к 10:05 составила 23,37%.
November 20, 2022
20 ноября 2022 года в Казахстане проходят внеочередные выборы президента страны. Первые избирательные участки открылись в 6:00.
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