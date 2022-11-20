Нурсултан Назарбаев проголосовал на выборах

20 ноября Нурсултан Назарбаев прибыл на избирательный участок №393 в Астане для участия в процедуре голосования на выборах президента Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Видео опубликовал на странице в Twitter советник - пресс-секретарь Нурсултана Назарбаева Айдос Укибай.





Нурсултан Назарбаев прибыл на избирательный участок №393 в г.Астане для участия в процедуре голосования на выборах Президента Республики Казахстан pic.twitter.com/MpDfhxy2US — Aidos Ukibay (@Aidos_Ukibay) November 20, 2022

Ранее сообщалось, что явка на выборах в Казахстане к 10:05 составила 23,37%.









20 ноября 2022 года в Казахстане проходят внеочередные выборы президента страны. Первые избирательные участки открылись в 6:00.