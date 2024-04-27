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Сильные осадки и заморозки вновь ожидаются в Казахстане

Сильные осадки и заморозки вновь ожидаются в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 27.04.2024 16:25 Фото: unsplash
В Казахстане совсем не весенняя погода – вновь ожидаются сильные осадки и заморозки. Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили корреспонденту Zakon.kz прогноз на воскресенье, 28 апреля 2024 года.

Согласно прогнозу, с атмосферными фронтальными разделами в северных и южных регионах Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды – пройдут дожди с грозами, в горных районах юга, юга-востока – осадки в виде дождя и снега, на юго-востоке – временами сильные осадки.

"На запад, восток, центр страны будет оказывать влияние антициклон, в связи с чем ожидается погода без осадков. По республике ожидается усиление ветра, на юге, юго-востоке – град, на юге – шквал, пыльная буря, на юго-востоке – туман. Ночью на востоке, в горных районах Жамбылской области ожидаются заморозки -2°С".РГП "Казгидромет"

Также синоптики отметили, что на большей части Мангистауской, в центре и на юге Кызылординской, на севере Туркестанской, на юге Атырауской области сохраняется, на севере Жетысуской, на юге Абайской, на юге Карагандинской области ожидается высокая пожарная опасность.

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С прогнозом погоды в Казахстане на ближайшие дни можете ознакомиться по ссылке.

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