Бибигуль Тулегенова проголосовала на выборах президента дома

Народная артистка СССР, почетный гражданин Алматы Бибигуль Тулегенова не ходила на избирательный участок. Члены выездной избирательной комиссии привезли ей урну на дом, сообщает Zakon.kz.

Она отметила, что выборы – это "проявление ответственности, и каждый из нас волен выбирать президента".

"Я считаю, что выдвигать кандидатуру свою в президенты – это очень большая ответственность. Мы – суверенное государство, и долг президента – защищать наши права и на мировой арене", – сказала Бибигуль Тулегенова.

Фото: РСК Алматы

Отметим, что также из дома народная артистка голосовала и во время референдума по внесению поправок в Конституцию РК.

20 ноября 2022 года в Казахстане проходят внеочередные выборы президента страны. По данным ЦИК, в списке избирателей 11 950 485 граждан Казахстана.