Бибигуль Тулегенова проголосовала на выборах президента дома
Фото: РСК Алматы
Народная артистка СССР, почетный гражданин Алматы Бибигуль Тулегенова не ходила на избирательный участок. Члены выездной избирательной комиссии привезли ей урну на дом, сообщает Zakon.kz.
Она отметила, что выборы – это "проявление ответственности, и каждый из нас волен выбирать президента".
"Я считаю, что выдвигать кандидатуру свою в президенты – это очень большая ответственность. Мы – суверенное государство, и долг президента – защищать наши права и на мировой арене", – сказала Бибигуль Тулегенова.
Фото: РСК Алматы
20 ноября 2022 года в Казахстане проходят внеочередные выборы президента страны. По данным ЦИК, в списке избирателей 11 950 485 граждан Казахстана.
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