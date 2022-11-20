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Бибигуль Тулегенова проголосовала на выборах президента дома

артистка Фото: РСК Алматы
Народная артистка СССР, почетный гражданин Алматы Бибигуль Тулегенова не ходила на избирательный участок. Члены выездной избирательной комиссии привезли ей урну на дом, сообщает Zakon.kz.

Она отметила, что выборы – это "проявление ответственности, и каждый из нас волен выбирать президента".

"Я считаю, что выдвигать кандидатуру свою в президенты – это очень большая ответственность. Мы – суверенное государство, и долг президента – защищать наши права и на мировой арене", – сказала Бибигуль Тулегенова.

народная артистка

Фото: РСК Алматы

Отметим, что также из дома народная артистка голосовала и во время референдума по внесению поправок в Конституцию РК.

20 ноября 2022 года в Казахстане проходят внеочередные выборы президента страны. По данным ЦИК, в списке избирателей 11 950 485 граждан Казахстана.

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Выборы президента РК-2022 Тулегенова Бибигуль Алматы
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