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Трамп отказался возвращаться в Twitter

Отказался возвращаться в Twitter Фото: Facebook/Donald J. Trump
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что не вернется в соцсеть Twitter, сообщает Zakon.kz.

Аккаунт 45-го президента США Дональда Трампа был восстановлен после проведения опроса, в котором пользователи поддержали этот шаг.

"Народ высказался", – написал Маск в Twitter, сообщив, что 51,8% из более чем 15 миллионов пользователей проголосовали за отмену запрета.

Однако бывший президент США заявил, что не вернется в Twitter.

По его словам, в рамках конференции Республиканской еврейской коалиции в Лас-Вегасе для этого нет причин.

"Я так не думаю, потому что не вижу для этого (возвращения в Twitter) никаких причин. В Twitter много проблем, сами видите, что там происходит: привлечение падает, много фейковых аккаунтов. А TruthSocial занял место (Twitter) для многих людей, и я не вижу, чтобы они возвращались в Twitter". Дональд Трамп

Прежнее руководство Twitter всего через несколько дней после того, как 6 января сторонники Дональда Трампа ворвались в Капитолий США в Вашингтоне, бессрочно приостановило действие его аккаунта.

Та же участь постигла аккаунты Дональда Трампа в Facebook, Instagram и YouTube, у которых были десятки миллионов подписчиков.

Несколько месяцев спустя он запустил свою собственную платформу социальных сетей, Truth Social.

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