Каракат Абден поздравила Касым-Жомарта Токаева с победой

Каракат Абден опубликовала видео, где поздравила с победой Касым-Жомарта Токаева, сообщает Zakon.kz.

Видео Каракат Абден опубликовала 21 ноября в Facebook.

"От всего сердца поздравляю главу государства Касым-Жомарта Кемелевича с победой в этой гонке. Честные и справедливые выборы – еще один показатель демократии в нашей стране. Быть у руля страны – очень большая ответственность. Дорогие соотечественники, сегодня единство и согласие в стране стали жизненно важной составляющей ее благополучия. Поэтому желаю Касым-Жомарту Кемелевичу на этом пути неиссякаемого вдохновения и больших жизненных сил!"– сказала она.

По данным экзитпола института "Социс-А", Касым-Жомарт Токаев набрал 82,02% голосов.