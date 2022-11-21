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Каракат Абден поздравила Касым-Жомарта Токаева с победой

Каракат Абден поздравила Касым-Жомарта Токаева с победой Фото: Facebook/abdenova.karakat
Каракат Абден опубликовала видео, где поздравила с победой Касым-Жомарта Токаева, сообщает Zakon.kz.

Видео Каракат Абден опубликовала 21 ноября в Facebook.

"От всего сердца поздравляю главу государства Касым-Жомарта Кемелевича с победой в этой гонке. Честные и справедливые выборы – еще один показатель демократии в нашей стране. Быть у руля страны – очень большая ответственность. Дорогие соотечественники, сегодня единство и согласие в стране стали жизненно важной составляющей ее благополучия. Поэтому желаю Касым-Жомарту Кемелевичу на этом пути неиссякаемого вдохновения и больших жизненных сил!"– сказала она.

По данным экзитпола института "Социс-А", Касым-Жомарт Токаев набрал 82,02% голосов.

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Анастасия Стативкина
Выборы президента РК-2022 Каракат Абден Токаев Касым-Жомарт
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