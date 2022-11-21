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Эмомали Рахмон поздравил Касым-Жомарта Токаева с победой на выборах

Эмомали Рахмон поздравил Касым-Жомарта Токаева с убедительной победой на выборах Фото: akorda.kz
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон поздравил Касым-Жомарта Токаева с убедительной победой на внеочередных президентских выборах, сообщает Zakon.kz.

Главы государств подчеркнули, что в начале следующего года отмечается 30-летие установления дипломатических отношений между странами.

Также сообщается, что Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон "выразили готовность к дальнейшему укреплению сотрудничества во благо народов Казахстана и Таджикистана".

Вместе с тем президенты обменялись мнением по отдельным актуальным вопросам международной и региональной повестки дня.

20 ноября 2022 года в Казахстане прошли внеочередные выборы президента страны. Первые избирательные участки открылись в 06:00.

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Выборы президента РК-2022 Рахмон Эмомали Токаев Касым-Жомарт Казахстан Таджикистан
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