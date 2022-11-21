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Пятилетнего малыша морили голодом в Кокшетау: заведено уголовное дело

Пятилетнего малыша морили голодом в Кокшетау: заведено уголовное дело Фото: Zakon.kz
В Кокшетау начато досудебное расследование в отношении родителей пятилетнего мальчика. Родители связывали и морили голодом ребенка, сообщает Zakon.kz.

Ребенка из многодетной семьи госпитализировали из-за сильного истощения.

"По данному факту начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 140 УК РК "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего". Проводится судебно-медицинская экспертиза. Пресс-служба ДП Акмолинской области

18 ноября в полицию поступило заявление от жительницы Астаны. Женщина сообщила о том, что ее родственник не занимается воспитанием детей.

В феврале 2022 года волонтеры обнаружили в одной из квартир Экибастуза четырех изможденных и голодных детей 2014, 2016, 2017 и 2018 годов рождения. Они рассказали, что дети получали плохое и нерегулярное питание, не выходили на улицу, боялись людей, словно Маугли. Детей госпитализировали, а родителей оштрафовали.

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Акмолинская область Кокшетау
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