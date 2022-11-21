WBO назначила бой Жанибеку Алимханулы против мексиканского нокаутера

Всемирная боксерская организация (WBO) назначила поединок между чемпионом мира в среднем весе (до 72,6 кг) казахстанцем Жанибеком Алимханулы и мексиканцем Хайме Мунгию, сообщает Zakon.kz.

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Вынесенное накануне решение президент WBO Франсиско Валкарсель анонсировал еще в конце октября — до того, как Алимханулы 12 ноября провел защиту против британца Дензела Бентли.

"Доводим до вашего сведения, что чемпионский комитет WBO предписывает сторонам начать переговоры о вышеупомянутом бое между Хайме Мунгией и Жанибеком Алимханулы. Сторонам предоставляется 15 дней для достижения соглашения", – говорится в письме организации.

20 ноября казахстанский боксер Жанибек Алимханулы, защитивший титул чемпиона мира, вернулся на родину.

13 ноября 2022 года в Лас-Вегасе казахстанский боксер Жанибек Алимханулы провел бой против британца Дензела Бентли, в ходе которого защитил титул чемпиона мира. По итогам 12 раундов судьи единогласно присудили победу казахстанцу. Для Алимханулы это 13-я победа в 13 боях в профи.