Жанибек Алимханулы обратился к казахстанцам

Казахстанский боксер Жанибек Алимханулы, защитивший титул чемпиона мира, вернулся на Родину, сообщает Zakon.kz.

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Об этом 20 ноября 2022 года сообщил Жанибек Алимханулы в Instagram.



"Мы вернулись домой с честью и чемпионским титулом! Команда отправилась в отпуск!" Жанибек Алимханулы

Боксер отметил, что в следующем году его команду ожидают большие бои.

"Многие промоутеры и менеджеры заинтересованы в получении нашего титула. У всех разные планы и разный мотив. Вот почему нам нужно двигаться вперед с единством и бдительностью. Нам нельзя ошибаться! Этот вид спорта отличается от других. В следующем году нас ждут большие шоу. Спасибо за поддержку, братья!" Жанибек Алимханулы

13 ноября 2022 года в Лас-Вегасе казахстанский боксер Жанибек Алимханулы провел бой против британца Дензела Бентли, в ходе которого защитил титул чемпиона мира. По итогам 12 раундов судьи единогласно присудили победу казахстанцу. Для Алимханулы это 13-я победа в 13-ти боях в профи.

Алимханулы после боя с Бентли бросил вызов мексиканцу Хайме Мунгия.

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17 ноября стало известно, что Жанибеку Алимханулы формально запрещено проводить поединки до 13 декабря, а Дензел Бентли сможет вернуться на ринг не раньше 28 декабря. Ограничения на боксеров после боя наложила Атлетическая комиссия штата Невада. Эта мера носит медицинский характер и служит для надлежащего восстановления бойцов. Для казахстанца противостояние с британцем было первой защитой титула, которая носила добровольный характер.