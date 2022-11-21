Спасение дедушки из горящей квартиры в Алматы попало на видео

В Алматы 20 ноября парень спас 72-летнего мужчину из горящей квартиры, сообщает Zakon.kz.

До прибытия пожарных подразделений 30-летний Еркебулан Жанахметов, рискуя собственной жизнью, спас пожилого мужчину, который не мог передвигаться самостоятельно. Пенсионеру недавно сделали операцию.

"Примерно под утро мне не спалось. Открыв окно, я увидел пожар в соседнем корпусе, побежал туда. Закрыл задвижку газовой трубы. С улицы очевидец или сосед, подперев камнем, открыл дверь подъезда, где горела квартира", – рассказал Еркебулан.

Парень рассказал, что услышал стоны о помощи в квартире на первом этаже.

"Я услышал чей-то слабый голос из задымленного подъезда, выскочил наружу, предложил очевидцам зайти вместе, но никто не решился. Из подъезда валили клубы дыма, невозможно было дышать. Предпринял несколько попыток войти, закрыв дыхательные пути, на ощупь подобрался к двери горящей квартиры, откуда доносился стон, вытащил мужчину на безопасное место". Еркебулан

Он отметил, что не ставил цель стать героем, хотел просто помочь.

В настоящее пенсионер под присмотром врачей. Его жизни ничего не угрожает.

Руководством ДЧС города Алматы инициировано в Министерство по ЧС РК поощрение Еркебулана Жанахметова.

Как сообщили в ДЧС города, 20 ноября в 05:20 пожарные расчеты были направлены в ЖК "Шугыла City". Горела квартира на первом этаже. На лестничном марше создалось сильное задымление, возникла угроза жизни и здоровью жильцов. Людей эвакуировали.

Пожар локализован через 10 минут с момента прибытия, ликвидирован в 05:47.

16 ноября в столичном ЖК "Кахарман" на 11-м этаже загорелась квартира, в которой находились люди. Прибывшие на место пожарные спасли пять человек, в том числе ребенка. А также эвакуировали десять человек. После ЧП двое пожарных попали в больницу. 20 ноября стало известно, что один из пожарных скончался.