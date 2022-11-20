В Астане скончался пожарный, спасший двух человек

20 ноября в столичной больнице скончался пожарный Аскар Забикулин. Как рассказали Zakon.kz в МЧС РК, за его жизнь несколько суток боролись врачи, сообщает Zakon.kz.

Отмечено, что у пожарного остались жена и двое детей.

"МЧС окажет всестороннюю помощь и поддержку семье погибшего пожарного", – говорится в сообщении МЧС РК.

16 ноября в столичном ЖК "Кахарман" на 11 этаже загорелась квартира, в которой находились люди. Прибывшие на место пожарные спасли пять человек, в том числе ребенка. А также эвакуировали десять человек. После ЧП двое пожарных попали в больницу.

Аскар Забикулин, 1994 года рождения, получил ожоги 3 степени. Как рассказали друзья Аскара Забикулина, у него 80% ожогов тела. Врачи ввели его в медикаментозную кому. Чтобы попасть в горевшую квартиру через окно, он снял с себя боевую одежду, и только в камуфляже и маске шел сквозь горящие комнаты. Внутри он нашел бабушку с внучкой и вынес их из огня. А затем спас десятилетнего мальчика из соседней квартиры.

18 ноября стало известно, что семье пожарного Аскара Забикулина вручили ключи от трехкомнатной квартиры.