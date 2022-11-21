Ваучеры на покупку школьной формы будут давать малообеспеченным семьям в Казахстане

В Казахстане планируется внедрение цифровой платформы по приобретению школьной формы, сообщает Zakon.kz.

На первом этапе пилотный проект предлагается внедрить в Астане с последующим внедрением во всех регионах страны.

Помощь для приобретения одежды, обуви, школьных принадлежностей в рамках правил оказания финансовой и материальной помощи малообеспеченным семьям предоставляется в денежной форме согласно заявлению родителей в размере не ниже величины прожиточного минимума.

Как рассказал председатель Комитета индустриального развития Ильяс Оспанов, скорее всего, это будет через платформу "Социальный кошелек".

Родителям будут предоставлять ваучеры для приобретения школьной формы в определенных магазинах. Также будут выделяться на льготных условиях точки для реализации школьной формы отечественных товаропроизводителей.

Он отметил, что нужно сформировать реестр отечественных товаропроизводителей. Один из главных критериев – определить производство продукции в соответствии с национальными стандартами.

"По итогам внедренного механизма будет обеспечена прозрачность расходования бюджетных средств по целевому назначению. А также проект способствует загрузке отечественного производства по выпуску школьной формы". Председатель Комитета индустриального развития Ильяс Оспанов

В Комитете по охране прав детей Министерства просвещения в августе сообщали, что социально уязвимые семьи получают помощь через фонд всеобуча на каждого школьника в семье. Сумма составляет – 37 389 тенге. Местные исполнительные органы могут увеличить указанную сумму помощи, но не имеют права уменьшать.

Ранее сообщалось, что в Казахстане планируют расширить вариации школьной формы. Например, вместо официального пиджака или жакета – трикотажная кофта/кардиган, а вместо привычной рубашки – рубашка поло.