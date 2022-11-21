Почему алматинцы неохотно шли на выборы, рассказал политолог Андрей Чеботарёв

Политолог, директор центра актуальных исследований "Альтернатива" Андрей Чеботарёв прокомментировал Zakon.kz итоги внеочередных выборов президента Казахстана, которые состоялись 20 ноября 2022 года.

По мнению эксперта, самая емкая повестка была у Касым-Жомарта Токаева. По сути, действующий президент мог уже ничего не предпринимать перед выборами, так как он все озвучил в двух посланиях этого года.

В первом, от 16 марта 2022 года, была обозначена тематика январских событий, а также глава государства предложил ряд внушительных политических реформ и многое другое.

Спустя почти полгода, 1 сентября 2022 года, президент вновь выступил с Посланием к народу Казахстана. На этот раз основная часть его выступления была посвящена социально-экономическому развитию страны. Во время агитационной кампании на этой теме делали акцент и оппоненты Токаева, тем самым увеличивая количество голосов за свою кандидатуру.

К слову, явка в стране самой высокой была в Жетысуской, Кызылординской и Туркестанской областях. А вот в аутсайдерах оказался самый крупный город страны – Алматы, где проголосовали всего 28% избирателей.

Вот как Андрей Чеботарёв объяснил причину низкой явки избирателей на выборах президента в Алматы.

"Во-первых, Алматы – это город с наибольшим количеством протестно настроенных граждан и тех, кто не пришел и не проголосовал против всех. Они выразили свой протест таким образом. Во-вторых, в Алматы большое количество внутренних мигрантов, проживающих в съемном жилье, и в основном это люди, занятые всевозможной ежедневной работой, поэтому, видимо, они не считали необходимым участвовать в выборах. Плюс, наверное, сыграли в этом роль и трудности с пропиской". Андрей Чеботарёв

Как подчеркивает специалист, за последние десять лет Алматы традиционно демонстрирует низкую явку на разных выборах, в том числе на республиканском референдуме, который был в июне этого года.

Также эксперт перечислил возможные факторы, влияющие на это: политический, социальный и третий, который, по его мнению, связан с самими кандидатами.

— Потому что алматинцы, проголосовавшие на референдуме, в основном и поддержали на выборах Токаева. Другие кандидаты провели достаточно скромную по сравнению с ним избирательную кампанию, и никто из них не смог привлечь максимальное количество своих избирателей, которые бы пришли и проголосовали за них. Потому что за Жигули Дайрабаева в основном голосовали в сельской местности, а за других кандидатов, скорее всего, тоже голосовали в тех регионах, где они побывали. В Алматы их активность никак не повлияла на мобилизацию электората, – пояснил эксперт.

Что касается самих выборов, то они, по мнению Чеботарёва, в принципе отражают всю политическую атмосферу, наблюдаемую с начала этого года, включая январские события и последующие реформы. Кроме того, заметна активизация в сфере партийного строительства.

"Я хотел бы обратить внимание на то, что наша оппозиция не смогла в очередной раз консолидироваться и выдвинуть из своих рядов единого кандидата, либо провести какую-то консолидированную акцию бойкота с протестами и так далее". Андрей Чеботарёв

Поэтому действительно народная коалиция поддержала президента страны Касым-Жомарта Токаева – это три парламентских партии и определенное количество других общественных организаций.

По мнению политолога, Общенациональная социал-демократическая партия, которая позиционирует себя как оппозиция, выдвинула своего кандидата. Но у самого кандидата в президенты Нурлана Ауесбаева была достаточно скромная избирательная кампания без какого-то противодействия официальной повестке. На взгляд эксперта, было только два альтернативных кандидата – Жугули Дайрабаев, выдвиженец от партии "Ауыл", и Мейрам Кажыкен, который баллотировался от Содружества профсоюзов Казахстана "Аманат". Эти кандидаты определенно четко выдвинули свои политические повестки.

– При этом Жигули Дайрабаев ориентировался на жителей населенных пунктов, представителей агропромышленного сектора, а Мейрам Кажыкен ставку сделал в основном на работников крупных промышленных предприятий малого и среднего бизнеса. Что касается остальных кандидатов, это две женщины – Каракат Абден и Салтанат Турсынбекова, то у них, на мой взгляд, не было какой-то четкой политической повестки, – считает политолог.

Также, по мнению Андрея Чеботарёва, у Тырсынбековой более-менее правозащитное поле, а у Абден в основном социальная повестка. Даже по результатам exit poll видно, что участие двух женщин проявилось на электоральных предпочтениях и, если основываться на предварительных показателях, то Каракат Абден идет с лидирующим преимуществом( по предварительному подсчету голосов, за Абден проголосовали 206 тыс. человек.).

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– В целом выборы прошли в достаточно благоприятной внутриполитической обстановке. По стране атмосфера в основном была спокойной, – отметил он.

Семилетний срок – это большой период времени, чтобы действительно провести различные преобразования, о которых президент заявил в последнем своем Послании и говорил до этого. Хорошо уже то, что внесен большой пакет поправок в Конституцию, а также пересмотрен пакет обычных политических реформ.

В 2023 году предстоят досрочные выборы в Парламент и маслихаты всех уровней. По мнению эксперта, они пройдут более активно и более интересно, нежели президентские выборы. Он объясняет это тем, что будет введена мажилитарная система и появится большое количество кандидатов-самовыдвиженцев, которые захотят баллотироваться в депутаты Мажилиса и маслихаты.