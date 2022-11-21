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Почему алматинцы неохотно шли на выборы, рассказал политолог Андрей Чеботарёв

Политолог Андрей Чеботарёв обяснил низкую явку алматинцев Фото:Zakon.kz
Политолог, директор центра актуальных исследований "Альтернатива" Андрей Чеботарёв прокомментировал Zakon.kz итоги внеочередных выборов президента Казахстана, которые состоялись 20 ноября 2022 года.

По мнению эксперта, самая емкая повестка была у Касым-Жомарта Токаева. По сути, действующий президент мог уже ничего не предпринимать перед выборами, так как он все озвучил в двух посланиях этого года.

В первом, от 16 марта 2022 года, была обозначена тематика январских событий, а также глава государства предложил ряд внушительных политических реформ и многое другое.

Спустя почти полгода, 1 сентября 2022 года, президент вновь выступил с Посланием к народу Казахстана. На этот раз основная часть его выступления была посвящена социально-экономическому развитию страны. Во время агитационной кампании на этой теме делали акцент и оппоненты Токаева, тем самым увеличивая количество голосов за свою кандидатуру.

К слову, явка в стране самой высокой была в Жетысуской, Кызылординской и Туркестанской областях. А вот в аутсайдерах оказался самый крупный город страны – Алматы, где проголосовали всего 28% избирателей.

Вот как Андрей Чеботарёв объяснил причину низкой явки избирателей на выборах президента в Алматы.

"Во-первых, Алматы – это город с наибольшим количеством протестно настроенных граждан и тех, кто не пришел и не проголосовал против всех. Они выразили свой протест таким образом. Во-вторых, в Алматы большое количество внутренних мигрантов, проживающих в съемном жилье, и в основном это люди, занятые всевозможной ежедневной работой, поэтому, видимо, они не считали необходимым участвовать в выборах. Плюс, наверное, сыграли в этом роль и трудности с пропиской". Андрей Чеботарёв

Как подчеркивает специалист, за последние десять лет Алматы традиционно демонстрирует низкую явку на разных выборах, в том числе на республиканском референдуме, который был в июне этого года.

Также эксперт перечислил возможные факторы, влияющие на это: политический, социальный и третий, который, по его мнению, связан с самими кандидатами.

— Потому что алматинцы, проголосовавшие на референдуме, в основном и поддержали на выборах Токаева. Другие кандидаты провели достаточно скромную по сравнению с ним избирательную кампанию, и никто из них не смог привлечь максимальное количество своих избирателей, которые бы пришли и проголосовали за них. Потому что за Жигули Дайрабаева в основном голосовали в сельской местности, а за других кандидатов, скорее всего, тоже голосовали в тех регионах, где они побывали. В Алматы их активность никак не повлияла на мобилизацию электората, – пояснил эксперт.

Что касается самих выборов, то они, по мнению Чеботарёва, в принципе отражают всю политическую атмосферу, наблюдаемую с начала этого года, включая январские события и последующие реформы. Кроме того, заметна активизация в сфере партийного строительства.

"Я хотел бы обратить внимание на то, что наша оппозиция не смогла в очередной раз консолидироваться и выдвинуть из своих рядов единого кандидата, либо провести какую-то консолидированную акцию бойкота с протестами и так далее".Андрей Чеботарёв

Поэтому действительно народная коалиция поддержала президента страны Касым-Жомарта Токаева – это три парламентских партии и определенное количество других общественных организаций.

По мнению политолога, Общенациональная социал-демократическая партия, которая позиционирует себя как оппозиция, выдвинула своего кандидата. Но у самого кандидата в президенты Нурлана Ауесбаева была достаточно скромная избирательная кампания без какого-то противодействия официальной повестке. На взгляд эксперта, было только два альтернативных кандидата – Жугули Дайрабаев, выдвиженец от партии "Ауыл", и Мейрам Кажыкен, который  баллотировался от Содружества профсоюзов Казахстана "Аманат". Эти кандидаты определенно четко выдвинули свои политические повестки.

– При этом Жигули Дайрабаев ориентировался на жителей населенных пунктов, представителей агропромышленного сектора, а Мейрам Кажыкен ставку сделал в основном на работников крупных промышленных предприятий малого и среднего бизнеса. Что касается остальных кандидатов, это две женщины – Каракат Абден и Салтанат Турсынбекова, то у них, на мой взгляд, не было какой-то четкой политической повестки, – считает политолог.

Также, по мнению Андрея Чеботарёва, у Тырсынбековой более-менее правозащитное поле, а у Абден в основном социальная повестка. Даже по результатам exit poll видно, что участие двух женщин проявилось на электоральных предпочтениях и, если основываться на предварительных показателях, то Каракат Абден идет с лидирующим преимуществом( по предварительному подсчету голосов, за Абден проголосовали 206 тыс. человек.).

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– В целом выборы прошли в достаточно благоприятной внутриполитической обстановке. По стране  атмосфера в основном была спокойной, – отметил он.

Семилетний срок – это большой период времени, чтобы действительно провести различные преобразования, о которых президент заявил в последнем своем Послании и говорил до этого. Хорошо уже то, что внесен большой пакет поправок в Конституцию, а также пересмотрен пакет обычных политических реформ.

В 2023 году предстоят досрочные выборы в Парламент и маслихаты всех уровней. По мнению эксперта, они пройдут более активно и более интересно, нежели президентские выборы. Он объясняет это тем, что будет введена мажилитарная система и появится большое количество кандидатов-самовыдвиженцев, которые захотят баллотироваться в депутаты Мажилиса и маслихаты.

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