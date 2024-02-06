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Законодательство РК

Политолог о новом премьере: Свежий взгляд и многолетний опыт

Политолог о новом премьере: Свежий взгляд и многолетний опыт Фото: ortcom.kz
Политолог, директор Центра актуальных исследований "Альтернатива" Андрей Чеботарёв высказался о назначении Олжаса Бектенова новым премьер-министром Казахстана, сообщает Zakon.kz.

По его словам, предложение партией Amanat кандидатуры руководителя Администрации президента РК Олжаса Бектенова на пост премьер-министра является "довольно интересным".

"Во-первых, по возрасту он гораздо моложе каждого из своих предшественников на этом посту. Но, видимо, в текущих условиях развития Казахстана нужен сравнительно свежий взгляд на многие вопросы и пути их решения", – написал Андрей Чеботарёв на своей странице в Facebook 6 февраля 2024 года.

Во-вторых, как считает политолог, "впервые правительство Казахстана может возглавить представитель силового блока".

"Правда, экс-премьеры Акежан Кажегельдин и Карим Масимов в свое время тоже успели поработать в спецслужбах. Но это было еще в СССР, а на госслужбу в суверенном Казахстане каждый из них пришел из сферы бизнеса. Олжас Бектенов же пребывает на госслужбе с 2002 года непрерывно. При этом более 10 лет в общей сложности он работал в антикоррупционных органах, дойдя до позиции председателя Агентства по противодействию коррупции".Андрей Чеботарёв

В-третьих, как отметил эксперт, "уже только одно назначение Бектенова в феврале 2022 года председателем Агентства по противодействию коррупции свидетельствует о высоком уровне доверия к нему со стороны главы государства Касым-Жомарта Токаева".

"В-четвертых, с учетом своего бэкграунда Бектенов, в случае своего назначения премьер-министром, скорее всего, сосредоточится на организационно-контрольных вопросах, противодействии коррупции в госаппарате, возвращении под контроль государства незаконно приобретенных активов и взаимодействии с представителями крупного бизнеса по поводу соблюдения ими новых "правил игры". В связи с этим управление экономикой и социальной сферой будет максимально возложено на курирующих вице-премьеров".Андрей Чеботарёв

Вместе с тем, по словам политолога, переход Олжаса Бектенова в правительство автоматически потребует его замену на нынешней позиции в АП.

"При этом не исключено, что в данном случае будет продолжена ставка на технократов, отличающихся лояльностью и исполнительностью, но не на политических тяжеловесов".Андрей Чеботарёв

Правительство Казахстана ушло в отставку 5 февраля 2024 года. Обязанности премьер-министра временно исполнял Роман Скляр.

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6 февраля Ерлан Кошанов от имени партии Amanat предложил Касым-Жомарту Токаеву кандидатуру Олжаса Бектенова на должность премьер-министра Казахстана. Позднее на пленарном заседании Мажилиса Парламента РК с участием президента Олжаса Бектенова утвердили на пост премьер-министра страны. Затем глава государства подписал соответствующий указ.

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