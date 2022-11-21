Малыш-гигант родился в Атырау

В Атырау в областном перинатальном центре родился ребенок-гигант. Об этом 21 ноября 2022 года корреспонденту Zakon.kz сообщили в Управлении здравоохранения Атырауской области.

По данным ведомства, мальчик родился весом 5700 г, ростом 64 см.

"Мама и ребенок чувствуют себя хорошо. Как оказалось, малыш – четвертый ребенок в семье. В связи с крупным весом плода медики решили сделать кесарево сечение", – сообщили в областном УЗ.

В ведомстве отметили, что родившийся малыш – первый в регионе в этом году мальчик-гигант.

Согласно стандартам в медицине, плод считается крупным, если он весит более 4 кг, и гигантским, если он весит более 5 кг.

Ранее сообщалось, что в Алматы родилась девочка весом 5,1 кг. Малышка появилась на свет 1 ноября в городском родильном доме №4.