Малыша-богатыря родила многодетная мать в Актау

В перинатальном центре Мангистауской областной многопрофильной больницы родился мальчик весом 6 кг и 200 г, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 6 апреля местное издание lada.kz, малыш родился накануне, 5 апреля.

"Врачи после осмотра выявили, что у роженицы очень большой плод. Предполагалось, что вес ребенка около пяти килограммов. Врачи собрали консилиум и решили, что женщине нужно рожать путем кесарева сечения. Операция прошла успешно. На свет появился здоровый мальчик весом 6 килограммов 200 граммов", – говорится в сообщении.

В пресс-службе областной больницы подчеркнули, что подобные случаи являются редкостью, и это исключительное явление.

"Многодетной маме – 32 года. Крупный малыш – четвертый ребенок в семье. Как заверила заместитель директора по родовспоможению и детству Юлия Досаханова, мама с новорожденным чувствуют себя хорошо", – пишет портал.

Ранее с похожим весом девочка-богатырь родилась в Усть-Каменогорске. Роды у мамы прошли естественным путем.