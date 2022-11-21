В Кремле назвали Казахстан важным партнером и союзником

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков оценил взаимоотношения Москвы и Астаны после прошедших в Казахстане выборов президента, сообщает Zakon.kz.

Песков назвал Казахстан важным партнером и союзником России. Он добавил, что развитие республики как государства отвечает интересам российских граждан, передает РБК.

Так, пресс-секретарь российского президента прокомментировал слова казахстанского президента Касым-Жомарта Токаева о необходимости проводить многовекторную внешнюю политику.

Ранее Владимир Путин поздравил Касыма-Жомарта Токаева с победой на президентских выборах в Казахстане. Токаев был переизбран на этот пост. Путин отметил, что отношения Москвы и Астаны продолжают развиваться, основываясь на дружбе и взаимоуважении.

Как пишет ТАСС, Песков не смог подтвердить участие лидеров России и Казахстана в конце ноября в форуме межрегионального сотрудничества в Оренбурге.