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В Кремле назвали Казахстан важным партнером и союзником

Казахстан важный партнер и союзник Фото: kremlin.ru
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков оценил взаимоотношения Москвы и Астаны после прошедших в Казахстане выборов президента, сообщает Zakon.kz.

Песков назвал Казахстан важным партнером и союзником России. Он добавил, что развитие республики как государства отвечает интересам российских граждан, передает РБК.

Так, пресс-секретарь российского президента прокомментировал слова казахстанского президента Касым-Жомарта Токаева о необходимости проводить многовекторную внешнюю политику.

Ранее Владимир Путин поздравил Касыма-Жомарта Токаева с победой на президентских выборах в Казахстане. Токаев был переизбран на этот пост. Путин отметил, что отношения Москвы и Астаны продолжают развиваться, основываясь на дружбе и взаимоуважении.

Как пишет ТАСС, Песков не смог подтвердить участие лидеров России и Казахстана в конце ноября в форуме межрегионального сотрудничества в Оренбурге.

"В любом случае президенты найдут возможность, как поприветствовать участников". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

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Константин Вноровский
Россия Выборы президента РК-2022 Песков Дмитрий Токаев Касым-Жомарт Казахстан
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