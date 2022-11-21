Владимир Путин поздравил Касым-Жомарта Токаева с переизбрание на пост президента

На имя Касым-Жомарта Токаева поступила телеграмма поздравления президента Российской Федерации Владимира Путина по случаю переизбрания на пост Президента Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Телеграмма с поздравлениями была направлена 21 ноября.

"От сограждан Вы получили убедительный мандат доверия, открывающий новые возможности для реализации продвигаемого Вами курса государственного развития. Отношения стратегического партнерства и союзничества между нашими странами, основывающиеся на добрых традициях дружбы, добрососедства и взаимного уважения, развиваются весьма успешно. Будем и дальше совместно работать по их совершенствованию", – говорится в телеграмме.

Ранее в адрес Касым-Жомарта Токаева поступила телеграмма поздравления председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина по случаю переизбрания на пост президента Республики Казахстан.



Президент Таджикистана Эмомали Рахмон поздравил Касым-Жомарта Токаева с убедительной победой на внеочередных президентских выборах.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент Кыргызстана Садыр Жапаров также поздравили Касым-Жомарта Токаева с победой на выборах.

20 ноября 2022 года в Казахстане прошли внеочередные выборы президента страны. По предварительным итогам подсчета голосов на президентских выборах в Казахстане лидирует действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев, набравший 81,31% голосов избирателей.