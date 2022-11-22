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Диетолог рассказала об опасных для соблюдающих ПП продуктах

Диетолог рассказала об опасных для соблюдающих ПП продуктах Фото: pixabay
Российский эксперт назвала продукты, которыми совершенно не стоит злоупотреблять приверженцам правильного питания, сообщает Zakon.kz

Диетолог, нутрициолог Татьяна Мещерякова заявила в беседе с Moslenta.ru о вреде авокадо, шпината, говядины и других продуктах. Уточняется, что вредно именно употреблять их без меры.

Она рекомендовала урезать количество говядины в рационе. Несмотря на высокое содержание железа, магния, калия и витаминов, это мясо может быть вредным для здоровья.

"Авокадо — источник ценных растительных жиров, витаминов А, Е, группы В. Однако с ним стоит соблюдать меру, так как при незначительном весе плода (без косточки его масса может быть 150-200 граммов) он является очень калорийным (каждый содержит порядка 300-400 калорий)".Татьяна Мещерякова

В шпинате по словам диетолога большое количество щавелевой кислоты, усугубляющей проблемы с ЖКТ, почками и суставами.

"Общая рекомендация по правильному и безопасному потреблению любых орехов — ограничить их количество до 30-50 граммов в сутки. Также их рекомендуется предварительно замачивать в воде для нейтрализации фитиновой кислоты, которая существенно снижает усвоение ряда микроэлементов из пищи".Татьяна Мещерякова

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