Диетолог рассказала об опасных для соблюдающих ПП продуктах
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Российский эксперт назвала продукты, которыми совершенно не стоит злоупотреблять приверженцам правильного питания, сообщает Zakon.kz
Диетолог, нутрициолог Татьяна Мещерякова заявила в беседе с Moslenta.ru о вреде авокадо, шпината, говядины и других продуктах. Уточняется, что вредно именно употреблять их без меры.
Она рекомендовала урезать количество говядины в рационе. Несмотря на высокое содержание железа, магния, калия и витаминов, это мясо может быть вредным для здоровья.
"Авокадо — источник ценных растительных жиров, витаминов А, Е, группы В. Однако с ним стоит соблюдать меру, так как при незначительном весе плода (без косточки его масса может быть 150-200 граммов) он является очень калорийным (каждый содержит порядка 300-400 калорий)".Татьяна Мещерякова
В шпинате по словам диетолога большое количество щавелевой кислоты, усугубляющей проблемы с ЖКТ, почками и суставами.
"Общая рекомендация по правильному и безопасному потреблению любых орехов — ограничить их количество до 30-50 граммов в сутки. Также их рекомендуется предварительно замачивать в воде для нейтрализации фитиновой кислоты, которая существенно снижает усвоение ряда микроэлементов из пищи".Татьяна Мещерякова
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