Парковка у катка "Медеу" бесплатная до 5 декабря

В настоящий момент ведется работа по смене оператора на паркинге площадочного типа, находящемся на прилегающей территории катка. Въезд на паркинг у катка "Медеу" будет свободным до 5 декабря, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы ГК "Шымбулак", с 22 ноября по 5 декабря на территории паркинга проводится плановая замена оборудования на более современное, что в дальнейшем позволит интегрировать систему паркинга в комплексные туристические продукты города.

Как отметили в горнолыжном комплексе, в данный период плата за парковку взыматься не будет.

Паркинг возобновит работу в штатном режиме без изменения стоимости парковки сразу после замены оборудования с 5 декабря 2022 года.

25 апреля платные парковки возвращены в коммунальную собственность Алматы. По данным городского акимата, весь доход от деятельности платных парковок будет направлен в бюджет города.