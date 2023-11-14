Алматинцам напомнили про открытие катка на Медеу
Фото: пресс-служба ВСК "Медеу"
Администрация высокогорного спортивного комплекса Медеу сделала заявление по открытию катка, сообщает Zakon.kz.
Алматинцам напомнили, что открытие нового сезона на высокогорном катке Медеу состоится 15 ноября 2023 года.
"Для жителей и гостей Алматы массовые катания на высокогорном катке Медеу будут доступны 15 ноября с 10:00, а торжественная церемония открытия сезона состоится в 13:30. В программе открытия катка пройдут перформансы фигуристов на льду, розыгрыш призов, флешмоб, выступления артистов, а также призы для самых активных гостей комплекса".Пресс-служба ВСК Медеу
Фото: пресс-служба ВСК Медеу
Как уточнили в администрации катка, в настоящее время на объекте завершены подготовительные работы, ведется активный процесс заливки льда.
Медеу – высокогорный спортивный комплекс, расположенный вблизи Алматы на высоте 1691 м над уровнем моря. Является самым главным катком страны. С расписанием сеансов и их ценами можно ознакомиться на официальном сайте катка "Медеу".
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