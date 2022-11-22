"Барыс" снова покинул зону плей-офф в чемпионате КХЛ

Хоккейный клуб "Барыс" недолго радовался своему возвращению в восьмерку лучших команд Восточной конференции чемпионата Континентальной хоккейной лиги. С этой позиции астанчан сместил челябинский "Трактор", сообщает Zakon.kz.

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Столичный коллектив после победы на "Салаватом Юлаевым" 21 ноября - 4:1, поднялся с 10-го места таблицы на 8-е. Как оказалось, только на считанное время, настроение казахстанцам испортили хоккеисты "Трактора", которые выиграли свой поединок у "Амура" (3:2) и закончили матч чуть позже. Но, несмотря на это, победа "Барыса" над "Салаватом" подняло настроение многим.

"Хорошая победа, сыграли мобильно в атаке и обороне. Никита Бояркин серьезно помог нам, особенно в середине матча, когда соперник поддавил. Понимали, что игра будет скоростной, ведь проводили третий матч с "Салаватом". Когда команды вкатывались, был другой хоккей, сейчас все играют плотнее. Отдельная благодарность болельщикам за поддержку". Андрей Скабелка, главный тренер ХК Барыс

После победного матча наставник астанинского клуба по традиции поздравил свою команду в раздевалке.

23 ноября "Барыс" дома примет казанский "Ак Барс".