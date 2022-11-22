Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022 #Чемпионат мира по футболу 2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

"Барыс" снова покинул зону плей-офф в чемпионате КХЛ

Хоккей Победа Барыса Фото: hcbarys.kz
Хоккейный клуб "Барыс" недолго радовался своему возвращению в восьмерку лучших команд Восточной конференции чемпионата Континентальной хоккейной лиги. С этой позиции астанчан сместил челябинский "Трактор", сообщает Zakon.kz.

Заряжайте на зрелищные матчи Чемпионата мира по футболу и выигрывайте призы на 500 000 000 тенге от Parimatch. Квартиры, наличные, крутые гаджеты и бонусы каждую неделю!

Столичный коллектив после победы на "Салаватом Юлаевым" 21 ноября - 4:1, поднялся с 10-го места таблицы на 8-е. Как оказалось, только на считанное время, настроение казахстанцам испортили хоккеисты "Трактора", которые выиграли свой поединок у "Амура" (3:2) и закончили матч чуть позже. Но, несмотря на это, победа "Барыса" над "Салаватом" подняло настроение многим.

"Хорошая победа, сыграли мобильно в атаке и обороне. Никита Бояркин серьезно помог нам, особенно в середине матча, когда соперник поддавил. Понимали, что игра будет скоростной, ведь проводили третий матч с "Салаватом". Когда команды вкатывались, был другой хоккей, сейчас все играют плотнее. Отдельная благодарность болельщикам за поддержку". Андрей Скабелка, главный тренер ХК Барыс

После победного матча наставник астанинского клуба по традиции поздравил свою команду в раздевалке.

23 ноября "Барыс" дома примет казанский "Ак Барс".

Читайте также

Гарет Бэйл установил ряд исторических рекордов в матче ЧМ-2022

ЧМ-2022: футболисты США и Уэльса сыграли вничью

Сборная Нидерландов с трудом одолела сборную Сенегала в матче ЧМ-2022

Куандык Шынасилов
Барыс КХЛ
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
торги на бирже
Доллар резко подорожал на торгах 21 ноября
Клуб однолюбов: какие знаки зодиака влюбляются лишь единожды
Какие знаки зодиака по-настоящему влюбляются один раз в жизни
Опубликовано видео с реакцией
Опубликовано видео с реакцией Токаева на результаты exit-poll
БАКАД планируют запустить в начале 2023 года
Алматинский фривэй: когда запустят движение по БАКАД
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления