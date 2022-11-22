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Более половины медобъектов в селах Казахстана изношены

Более половины медобъектов в селах Казахстана изношены Фото: Zakon.kz
400 медицинских объектов в селах Казахстана находятся в арендованных, аварийных, приспособленных зданиях. Об этом заявила министр здравоохранения Ажар Гиният на заседании правительства, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Она отметила, что по поручению президента Минздрав провел инвентаризацию всех медицинских объектов в селах.

"200 населенных пунктов не имеют медицинских объектов, порядка 400 медицинских объектов находятся в арендованных, аварийных, приспособленных зданиях. Медицинская инфраструктура ПМСП в селах имеет износ более 50%".Министр здравоохранения РК Ажар Гиният 

Глава Минздрава рассказал, что предвыборной программой Касым-Жомарта Токаева предусмотрено открытие в сельской местности 700 новых медицинских объектов, укомплектованных профессиональными кадрами и современным оборудованием.

Кроме того, национальным проектом запланировано строительство 655 объектов ПМСП и организаций, 32 многопрофильных центральных районных больниц. 

"Проект включает три задачи, одна из которых обеспечить все сельские населенные пункты медицинской инфраструктурой. Это позволит повысить доступность и качество медицинских услуг на селе, в том числе профилактических осмотров, скринингов, а также раннее выявление заболеваний и возможность внедрить новые подходы, ориентированные на пациента – дистанционные услуги, оздоровление хронических больных, восстановление и медицинская реабилитация, в том числе на дому".Ажар Гиният

Вторая задача, по словам министра, – строительство сети современных многопрофильных центральных межрайонных больниц, оснащенных современным медицинским оборудованием. Это позволит повысить своевременность оказания экстренной и специализированной медицинской помощи сельскому населению.

Третье задача – обеспечить объекты сельского здравоохранения медицинскими кадрами. 

Ранее Ажар Гиният рассказала, что больше всего сельчане подвержены заболеваниям органов дыхания и пищеварения.

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