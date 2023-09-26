Почему в селах Казахстана за целый год не появились новые больницы

Министр здравоохранения Ажар Гиният, рассказывая о медицинской инфраструктуре в селах на заседании правительства 26 сентября, зачитала доклад, практически совпадающий с прошлогодним. Глава Минздрава объяснила, когда в селах появятся новые больницы, сообщает Zakon.kz.

По информации министра, сейчас в более чем 200 сельских населенных пунктах отсутствуют медицинские объекты, износ зданий составляет 56%, медицинской техники – 50%. В ноябре 2022 года данные были такими же.

На пресс-конференции в правительстве Ажар Гиният заявила, что в стране приняли нацпроект по модернизации сельского здравоохранения, которые реализуют при поддержке главы государства.

"В этом году начали строительство около 100 медицинских объектов. К концу года уже будут приняты новые объекты. На сегодня в рамках данной программы в ЗКО уже два объекта построены, введены в эксплуатацию. Буквально в начале месяца было открытие. Уже мы видим, что открываются новые объекты. В течение двух лет в рамках реализации нацпроекта проблема нехватки медицинских объектов в селах и аварийности будет закрыта. 101 объект будет построен до конца года", – заверила Ажар Гиният.

По данным Министерства национальной экономики Казахстана, около 2,8 тыс. сельских населенных пунктов в стране не охвачены мерами поддержки в рамках проекта "Ауыл – Ел бесігі". Некоторые из них в будущем могут "потерять потенциал".

