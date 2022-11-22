Хлебороб, Чаплин, блогерша и семиметровый сайгак: чем могут удивить улицы Костаная

Обилие малых архитектурных форм и различных арт-объектов в разных стилях и исполнениях уже не особо удивляет жителей Костаная. Иногда скульптуры малых форм вызывают критику горожан. Однако несмотря ни на что в Костанае есть свои изюминки, передает Zakon.kz.

Бум на жанровые фигуры

Массовое появление так называемых жанровых фигур в Костанае началось с 2008 года, когда город праздновал 129-летие со дня основания. Тогда спонсоры подарили областному центру 11 скульптур, часть из которых разместили возле Казахско-французского центра, часть – в других районах города. Возле центра установлены бронзовые скульптуры Наполеона, Жанны д’Арк, Чарли Чаплина, Мэри Поппинс и девушки с ноутбуком на коленках, которую костанайцы называют блогершей.

Фото: Zakon.kz

Особую критику горожан вызывает ее бюст. На кованой скамейке рядом с ней охотно фотографируется не только молодежь.

Каждая из фигур уже имеет свою легенду, говорят, что если хочешь отправиться в путешествие, то нужно подержаться за ручку зонтика Мэри Поппинс. Наверное, поверье работает, потертости на ней очень заметны. А костанайская фигура известного комика оказалась 12-й в мире.

Еще часть подаренных фигур установили на пешеходной зоне по улице Байтурсынова. Здесь появились четыре скульптуры: студента с цветами в руках, студентки с сотовым телефоном, хлебороба и горняка-сталевара.

Фото: Zakon.kz

Старожилы рассказывают, что скульптуры высотой более 2 метров отлили из бронзы в Екатеринбурге и установили по пожеланию Сергея Кулагина, руководившего в то время регионом. Но, по официальным данным, за счет бюджета изготовили только две фигуры, а хлебороб и сталевар стали подарками от крупных предприятий.

Еще одну порцию новых объектов, вырезанных из ракушечника, подарил фестиваль арт-проектов ко Дню города в 2012 году. Над ними трудились как молодые, так и именитые авторы. Работы получились забавными, иногда непонятными. Рядом с ними установили таблички с описанием, которые через некоторое время исчезли. Но практически все арт-объекты разместили в центральном сквере и рядом с ним, что, по мнению горожан, не совсем уместно.

Фото: Zakon.kz

Очередное массовое "нашествие" малых архитектурных форм в 2013 году было связано с открытием набережной "Шагала", тогда на ней появились сразу шесть скульптур в бронзовом цвете: женщина с птицами, два дельфина, рыбак, беркутчи, мифический скакун и еще один Чаплин. Многие из них полюбились костанайцам, но не все сохранились до сегодняшнего дня.

Фото: Zakon.kz

В этот же период в городе появилась сначала скульптурная композиция с путевым обходчиком, а на следующий год – с водопроводчиком. Первую на деньги сотрудников железной дороги установили рядом с Костанайским железнодорожным вокзалом. Путеец идет по пути, в его левой руке инструмент, а правой он прикрывает лицо от сильного ветра. Композицию высотой три метра и весом полторы тонны из железобетонных изделий создал костанайский скульптор Юрий Черемухин и окрасил в бронзовый цвет.

Фото: Zakon.kz

Из мастерской этого же автора "вышел" и уставший водопроводчик. Но его разместили почти на окраине города, на аллее, которую курирует отдел ЖКХ Костаная, и о его существовании многие жители даже не знают. Уставшего водопроводчика, сидящего на трубе с разводным ключом на коленях, напоминающего героя фильма "Афоня", называют собирательным образом работников коммунальных служб города. Его тоже изготовили из бетона на металлическом каркасе и окрасили в цвет бронзы. Примерно в это же время по городу "разбрелись" многочисленные барсы, орлы, кони, архары.

Время новых идей и материалов

В 2017 году в городе стали появляться МАФы из нескольких персонажей в национальном стиле, тогда из бюджета на них было выделено 30 млн тенге. В тот период улицы Костаная пополнили сразу пять скульптурных композиций. Первоначально пять навьюченных верблюдов направлялись из города в сторону границы с Россией, потом их переместили на новое место. Еще две композиции под названием "Домбыра" и "Бегущие лошади" появились при въезде в город с западной и северной части.

Фото: Zakon.kz

"Композиция у ТРЦ Kostanay Plaza называется "Бүркітші" и показывает момент охоты, а возле автовокзала изображает национальную игру "Қыз куу". Эти скульптуры сделаны из стеклокомпозита с применением арматурного усиления каркаса с полимерным покрытием. Их окрасили высокоглянцевой краской в естественные природные цвета, либо цвета, имитирующие металл, и покрыли алкидной смолой из светостойких и атмосферостойких пигментов", – объяснили в отделе ЖКХ.

Особо запомнился костанайцам 2019 год, когда в честь 140-летия областного центра в городе появилось сразу два объекта казахстанских мастеров. Первый – семиметровый сайгак из зеркального пластика. Его установили рядом с новым микрорайоном на въезде в областной центр с севера. Автором работы стал столичный художник Марат Махамбетов. И по задумке автора фигура сайгака установлена не только для красоты, но и для привлечения внимания к резкому сокращению популяции сайгаков, обитающих в области. Новый арт-объект моментально стал популярным у горожан.

Фото: Zakon.kz

Творение алматинского художника Эдуарда Казаряна под названием "Всадник с птицей" в виде ярко-красной причудливой фигуры с отсеками для разноцветных бутылок видно издалека и до сих пор вызывает вопросы. Как объяснял на презентации сам автор, у арт-объекта есть смысл и его нужно не видеть, а чувствовать. Стеклянные бутылки, использованные в скульптуре – это обращение к экологической теме.

Фото: Zakon.kz

Все новые идеи и образы для Костаная подкидывает дизайнер из Алматы Майра Измайлова. В прошлом году с ее легкой руки и одобрения власти по обочинам дорог заскакали необычные кони. Семь бегущих скакунов установили на развязке в микрорайоне Аэропорт. Этих ярких полигональных коней создали из металла и специального пластика. Фигуры собрали из многоугольников разной формы, которые напоминают граненые драгоценные камни. Еще несколько коней в интересном стиле появились между полосами дорог в новом микрорайоне.

"Эта композиция – наш совместный проект, мой, как продюсера и автора идеи, и скульптора Марата Махамбетова. Композицию мы назвали "Яркие краски степи". А еще четыре скакуна из металла в золотом исполнении олицетворяют огненную производственную энергию Костаная, а также символизируют основное золото страны – выращивание хлеба", – отметила во время установки архитектурных форм Майра Измайлова.

Впопыхах, дешево и сердито

По мнению председателя Костанайского союза художников Вадима Быкова, арт-объекты, малые архитектурные формы – это, прежде всего, городская архитектура, которая должна соответствовать концепции развития города. Ее надо выработать и следовать ей. Когда концепции нет, тогда и появляются разношерстные малые формы в неуместных местах. А критика со стороны горожан всегда будет. Ведь не ошибается лишь тот, кто не работает.

Фото: Zakon.kz

"Волна массового появления малых архитектурных форм была в городе лет семь назад. Честно сказать, в Костанае нет четко продуманной линии по тому, какие фигуры и где нужно устанавливать. Чаще всего приходилось работать по факту, когда чиновники появлялись накануне какого-то праздника или приезда высоких гостей и забирали скульптуры, которые были в наличии. На следующее утро горожане их обнаруживали в разных частях города. Пару лет назад несколько литых фигур из эпоксидки со стеклотканью к нам привезли алматинцы. Кстати, в городе много фигур из этих материалов, среди них динозавр, три медведя, орлы, барсы. А вообще заказчики хотят что-то натуральное без различных стилизаций", – говорит скульптор Юрий Черемухин.

Творческие люди беспокоятся о внешнем виде города, но признаются, что после череды перестановок в городском акимате остается непонятным, кто занимается вопросами установки малых форм. Хотя и раньше было не совсем понятно, от кого и когда поступит заказ на изготовление МАФов.

"Помню, когда планировалось открытие Набережной, акимат объявил тендер, победила компания из другого города, сбившая нашу цену за одну скульптуру с 700 тыс. тенге до 350 тенге. Они должны были сделать 10 скульптур, но изготовили только две и уехали. Тогда мы тоже отдали две готовые фигуры и еще несколько штук вместе с Александром Захарченковым делали впопыхах. Единого плана или идеи оформления города и установки в нем МАФов как не было, так и нет до сих пор", – подчеркнул Юрий Черемухин.

Фото: Zakon.kz

Согласен с коллегой и скульптор Егор Кислицин. Он отмечает, что многие скульптуры, установленные в городе, сделаны не скульпторами, а художниками. Они их ваяли сразу из бетона. Конечно, горожане уже привыкли ко всем МАФам. Но скульптор считает, что их разношерстность в первую очередь связана с тем, что этими вопросами должен заниматься архитектор города.

"В советские времена архитектор занимался ландшафтным дизайном, создавал саму идею образа города. Продумывал композицию: где и какая скульптура будет стоять. А сегодня такой стратегии нет, поэтому и появляются разные по стилю и исполнению фигуры в разных частях города. Сейчас объявляется тендер по изготовлению какой-либо архитектурной формы, нередко за ее выполнение берутся не совсем профессионалы в этой сфере, вот и получается не то качество и облик", – поделился Егор Кислицин.

По словам скульптора, костанайские мастера с изготовлением фигур из металла не работают, потому что нет литейного производства. Но и формы из бетона тоже могут быть долговечными, если их изготавливать по правильной технологии, применять специальные добавки. Если ее нарушить, то уже через несколько лет они начнут сыпаться.

Скульпторы говорят, что металл и натуральный камень являются самыми долговечными материалами, но и ценник на них будет совершенно другой. А сегодня получается так, что из-за нестыковок по цене многие мастера отказываются работать, а чиновникам хочется сделать дешево и красиво. В итоге от этого страдает качество исполнения, а потом появляется критика со стороны жителей города. И тогда неудавшимся скульптурам приходится доживать свой век на какой-нибудь промбазе, а освободившимся местам – ждать новых МАФов. Впрочем, и в этой разношерстности скульптур, наверное, тоже есть своя изюминка.