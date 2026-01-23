Одежда для собак и кошек: забота или лишняя мода

В холодное время года часто можно заметить гуляющих в комбинезонах и свитерах домашних питомцев. Кто-то считает эти наряды просто умилительными, а кто-то – необходимым атрибутом для животных в морозные дни. Zakon.kz разбирался, нужна ли на самом деле зимняя одежда для собак или кошек.

Четвероногие друзья проводят большую часть времени в теплых квартирах, выходят на улицу не более чем на пару часов в день. Поэтому животным на свежем воздухе приходится адаптироваться к холоду, стараясь не замерзнуть. Наверняка природа предусмотрела для животных защиту от мороза – шерсть с густым подшерстком и слой подкожного жира. Но так ли все элементарно и есть ли какие-то условия для того, чтобы уделить внимание одежде собак и кошек с целью утеплить любимцев?

Фото: pixabay

Как пояснила терапевт алматинской ветеринарной клиники Карина Мингазова, некоторые животные действительно подвержены переохлаждению. Это особенно актуально в регионах с сильным ветром, таких как Акмолинская, Павлодарская, Восточно-Казахстанская области. Влажный холод Алматы также усиливает теплопотери. При этом крупные северные породы и служебные собаки в большинстве случаев хорошо адаптированы к морозу при условии, если они двигаются и не промокают во время прогулки.

"Зимняя одежда нужна собакам с короткой шерстью и для миниатюрных пород. Она помогает удерживать тепло, защищать от ветра и влажного снега, предотвращать дерматиты, а также защищает лапки животных от химического воздействия реагентов и соли, используемых в крупных городах. Это сокращает риск простуд и обострений хронических заболеваний", – сказала ветеринар.

Фото: pixabay

Каким породам собак и кошек нужна одежда

По словам врача, чаще всего утепление требуется короткошерстным и гладкошерстным породам, включая чихуахуа, французских бульдогов, той-породы, доберманов, грейхаундов, боксеров, а также "голым" породам кошек – сфинксам, петерболдам, двельфам и другим.

"Утепление необходимо мелким породам с низкой мышечной массой, щенкам и возрастным животным. Требуется ослабленным питомцам, животным после болезни или операции", – уточнила специалист.

Каким разновидностям собак одежда не понадобится

Ветеринар назвала тех собак, которым дополнительный слой утепления вряд ли необходим. По мнению Карины Мингазовой, одежда вряд ли понадобится северным и охотничьим породам: хаски, лайка, маламут, овчарки, борзые и так далее. Также животным, если они зачастую очень активны. Пастушьим и дворовым собакам, имеющим густой подшерсток и достаточную двигательную активность.

"Важно понимать, что многие дворовые и хозяйственные собаки не просто "привыкли" к холоду, а формируют плотную зимнюю шерсть, в отличие от домашних декоративных животных, которые сделать этого не успевают из-за отопления и коротких прогулок", – отметила ветеринар.

Фото: pixabay

Многие любители собак задаются вопросом: нужна ли одежда щенкам, беременным и кормящим особям? На это специалист пояснила:

"Щенки действительно мерзнут быстрее – их терморегуляция незрелая. У беременных и кормящих сук потребность определяется породой, погодными условиями и состоянием организма. Миниатюрные породы требуют защиты почти всегда".

Как понять, что вашей собаке необходимы обувь и шапочка

Фото: pixabay

Если владельцы тщательно моют и вытирают лапы своих собак после прогулки, нет никакой необходимости в обуви. Но в некоторых регионах Казахстана покупка специальной обуви не лишена смысла.

Как сказала врач, защитные средства и обувь в зимней период оправданы из-за реагентов на дорогах, в частности, в крупных городах страны – Алматы, Астана, Шымкент. В районах и селах, как правило, достаточно воска или крема для подушечек лап.

"В северных регионах обувь дополнительно защищает от обморожений на льду. Шапка нужна, если у питомца купированы уши, – это действительно повышает риск их воспаления на холоде", – объяснила врач.

Фото: pixabay

В прохладном климате не помешает и запасной комбинезон и еще одна пара ботиночек. Если питомец часто гуляет, при холодной температуре комплект уличной одежды может не успеть высохнуть.

Также и свитерок не окажется лишним для мелких пород собак и борзых в промозглую погоду.

Так что не отказывайте вашим маленьким четвероногим друзьям в модном гардеробе. И, заботясь о близких, подыщите комфортную, качественную одежду и обувь для них тоже.

Фото: pixabay

Вот наряды куплены, и вы дождались зимних дней. Но ваш питомец сопротивляется наряжаться. Как быть в этой ситуации? По словам эксперта, питомцев стоит приучать к надеванию одежды перед зимней прогулкой заранее, совершая пробные променады в помещении.

"Лучше приучать постепенно, с поощрением. Многие владельцы совершают ошибку, пытаясь надеть комбинезон резко. Так формируется отрицательная реакция. Животных следует приучать к тому, что прежде чем вы выйти на прогулку, нужно одеться. Заблаговременно стоит примерять одежду для улицы дома", – сказала ветеринар.

Для сомневающихся хозяев в том, нужна ли в принципе вашему животному одежда, есть признаки переохлаждения, которые легко заметить. Эти сигналы универсальны:

дрожь, поджимание лап;

стремление быстрее вернуться домой;

отказ идти на прогулке;

длительное согревание после прихода;

приглаженная поза и скованность.

