#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-4°
$
505.71
591.43
6.65
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-4°
$
505.71
591.43
6.65
Статьи

Что происходит в Алматы после снегопада – фоторепортаж

Автомобиль под снегом в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 23.01.2026 10:24 Фото: Zakon.kz
В Алматы всю ночь шел снег. Начались осадки после полуночи, а закончились только утром. Дороги и тротуары снова побелели и, как это обычно бывает, осложнилось движение транспорта. У коммунальщиков прибавилось хлопот. Что происходит в крупнейшем городе страны – в фоторепортаже Zakon.kz.

Вокруг белым-бело

Сегодня погода поставила перед алматинцами непростую задачу – добраться до работы вовремя. Снегопад, как всегда, повлиял на дорожное движение. В час пик начались пробки, сразу взлетели цены на такси.

Фото: Zakon.kz

Заботы автомобилистов

У автовладельцев утро началось с очистки машин от снега и длительного прогрева.

Фото: Zakon.kz

Девушка очищает машину от снега, фото - Новости Zakon.kz от 23.01.2026 10:24

Фото: Zakon.kz

Выехать пришлось пораньше. Кто не успел, тот опоздал. С окраины до центра ехали вместо привычных 30 минут целый час. Автомобилисты говорят: движение затрудняет снежно-грязевая каша.

Фото: Zakon.kz

Составы метро по утрам и в бесснежные дни полны, а сегодня набиты битком. Многие, стоя на перроне, намеренно пропустили несколько эшелонов, чтобы зайти в вагон посвободнее. В тесноте, да не в обиде. Но в какой-то момент было так тесно, что некоторые даже не держались за поручни.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Дольше обычного добирались и те, кто ехал на привычном общественном транспорте. Автобусы и троллейбусы тоже переполнены. Дождаться нужный маршрут – значит, справиться с испытанием на выдержку. Долго ждать никто не хочет. Все стараются втиснуться. В салоне важен каждый сантиметр. Двери закрылись – уже неплохо. Тепло рядом стоящих людей согревает лучше любой "печки".

Фото: Zakon.kz

Зимний режим

Всего за несколько часов высота снега местами достигла пяти сантиметров. В первую очередь коммунальные службы расчищают общественные места: тротуары, подходы к пешеходным переходам, остановкам и станциям метро. Большое внимание уделяют мостам, подъемам и спускам. Дворники трудятся на придомовых территориях.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Нелегко сейчас курьерам на мопедах и велосипедах. Они, кажется, настроились на трудный день и вовсю колесят, минуя заторы.

Фото: Zakon.kz

В ожидании транспорта люди топчутся на месте, пытаясь не замерзнуть. Пешеходы надевают капюшоны, укутываются шарфами.

Фото: Zakon.kz

Температура воздуха постепенно опускается. Романтики скажут, мол, вернулась зимняя сказка. А реалисты в очередной раз вздохнут со словами: "Поскорее бы весна".

Фото: Zakon.kz

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 23.01.2026 10:24
Метели и снегопад накроют РК: в Алматы и 14 областях объявили штормовое предупреждение

Ранее городские власти заверили, что готовы к непогоде. Коммунальщики запасли тонны противогололедных материалов.

Фото: Zakon.kz

В снегопад на дежурство в травмпункты привлекают медиков дополнительно, но лучше не травмировать ни себя, ни окружающих. Водителей и пешеходов призывают быть максимально осторожными.

Фото: Zakon.kz

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 23.01.2026 10:24
Опасная погода обрушится на Казахстан: снегопады, туман и порывы ветра до 28 м/с

Алматинцев предупредили о заморозках. Завтра асфальт может покрыться наледью. В предгорной местности без шипов – никак. Снег выпал не только в самом Алматы, но и в горах Заилийского Алатау, которые соседствуют с мегаполисом.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Денис Брагин
Денис Брагин
Читайте также
Как убирают снег в Алматы – фоторепортаж
11:50, 21 декабря 2023
Как убирают снег в Алматы – фоторепортаж
Как Астана справляется с последствиями обильного снегопада – фоторепортаж
12:49, 11 ноября 2024
Как Астана справляется с последствиями обильного снегопада – фоторепортаж
Фоторепортаж из дождливого Алматы
15:49, 16 апреля 2024
Фоторепортаж из дождливого Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: