Что происходит в Алматы после снегопада – фоторепортаж

В Алматы всю ночь шел снег. Начались осадки после полуночи, а закончились только утром. Дороги и тротуары снова побелели и, как это обычно бывает, осложнилось движение транспорта. У коммунальщиков прибавилось хлопот. Что происходит в крупнейшем городе страны – в фоторепортаже Zakon.kz.

Вокруг белым-бело

Сегодня погода поставила перед алматинцами непростую задачу – добраться до работы вовремя. Снегопад, как всегда, повлиял на дорожное движение. В час пик начались пробки, сразу взлетели цены на такси.

Фото: Zakon.kz

Заботы автомобилистов

У автовладельцев утро началось с очистки машин от снега и длительного прогрева.

Выехать пришлось пораньше. Кто не успел, тот опоздал. С окраины до центра ехали вместо привычных 30 минут целый час. Автомобилисты говорят: движение затрудняет снежно-грязевая каша.

Составы метро по утрам и в бесснежные дни полны, а сегодня набиты битком. Многие, стоя на перроне, намеренно пропустили несколько эшелонов, чтобы зайти в вагон посвободнее. В тесноте, да не в обиде. Но в какой-то момент было так тесно, что некоторые даже не держались за поручни.

Дольше обычного добирались и те, кто ехал на привычном общественном транспорте. Автобусы и троллейбусы тоже переполнены. Дождаться нужный маршрут – значит, справиться с испытанием на выдержку. Долго ждать никто не хочет. Все стараются втиснуться. В салоне важен каждый сантиметр. Двери закрылись – уже неплохо. Тепло рядом стоящих людей согревает лучше любой "печки".

Зимний режим

Всего за несколько часов высота снега местами достигла пяти сантиметров. В первую очередь коммунальные службы расчищают общественные места: тротуары, подходы к пешеходным переходам, остановкам и станциям метро. Большое внимание уделяют мостам, подъемам и спускам. Дворники трудятся на придомовых территориях.

Нелегко сейчас курьерам на мопедах и велосипедах. Они, кажется, настроились на трудный день и вовсю колесят, минуя заторы.

В ожидании транспорта люди топчутся на месте, пытаясь не замерзнуть. Пешеходы надевают капюшоны, укутываются шарфами.

Температура воздуха постепенно опускается. Романтики скажут, мол, вернулась зимняя сказка. А реалисты в очередной раз вздохнут со словами: "Поскорее бы весна".

Ранее городские власти заверили, что готовы к непогоде. Коммунальщики запасли тонны противогололедных материалов.

В снегопад на дежурство в травмпункты привлекают медиков дополнительно, но лучше не травмировать ни себя, ни окружающих. Водителей и пешеходов призывают быть максимально осторожными.

Алматинцев предупредили о заморозках. Завтра асфальт может покрыться наледью. В предгорной местности без шипов – никак. Снег выпал не только в самом Алматы, но и в горах Заилийского Алатау, которые соседствуют с мегаполисом.