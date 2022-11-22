Минфин: Дополнительных средств на инаугурацию выделять не будут

Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин

Заместитель премьер-министра – министр финансов Казахстана Ерулан Жамаубаев заявил, что дополнительные средства на инаугурацию президента выделять не будут, сообщает корреспондент Zakon.kz.

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