Минфин: Дополнительных средств на инаугурацию выделять не будут
Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Заместитель премьер-министра – министр финансов Казахстана Ерулан Жамаубаев заявил, что дополнительные средства на инаугурацию президента выделять не будут, сообщает корреспондент Zakon.kz.
Об этом он рассказал журналистам в кулуарах правительства.
"На инаугурацию президента дополнительно из бюджета финансовых средств выделено не будет".Ерулан Жамаубаев
22 ноября глава ЦИК Нурлан Абдиров озвучил окончательные итоги выборов президента Казахстана, прошедших 20 ноября. Действующий президент Касым-Жомарт Токаев победил, набрав 81,31% голосов избирателей.
Инаугурация Касым-Жомарта Токаева состоится 26 ноября.
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