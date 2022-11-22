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Инаугурация Касым-Жомарта Токаева состоится 26 ноября

Инаугурация Касым-Жомарта Токаева состоится 26 ноября Фото: akorda.kz
26 ноября состоится инаугурация президента Касым-Жомарта Токаева, сообщает Zakon.kz.

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Касым-Жомарта Токаева как избранного президента Республики Казахстан. Присягу избранный президент принесет 26 ноября.

Председатель Центральной избирательной комиссии Казахстана Нурлан Абдиров на заседании ведомства 22 ноября озвучил окончательные итоги выборов президента страны. Касым-Жомарт Токаев победил на выборах.

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