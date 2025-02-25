Правила госзакупок с применением особого порядка изменят в Казахстане

Министерство финансов подготовило Правила осуществления государственных закупок с применением особого порядка, сообщает Zakon.kz.

В частности, планируется добавить еще один способ осуществления таких госзакупок – через электронный магазин.

Так, говорится, что государственные закупки осуществляются одним из следующих способов:

конкурса;

из одного источника;

через электронный магазин.

В связи с чем в правила добавится новая глава.

В ней говорится, что в объявлении о проведении госзакупок способом конкурса нужно указывать:

приблизительную сумму конкурса по сопоставлению к предельной сумме до 1 млн тенге , до 10 млн тенге, до 100 млн тенге, до 1 млрд тенге, свыше 1 млрд тенге ;

, ; место поставки приобретаемых товаров, работ, услуг (область, город республиканского значения и столица РК).

Кроме того, детализирован Порядок осуществления государственных закупок способом из одного источника по несостоявшимся государственным закупкам и путем прямого заключения договора.

В частности, дополнено, что в случае отсутствия в реестре отечественных производителей товаров, работ и услуг потенциальных поставщиков по закупаемым товарам, организатор размещает на веб-портале объявление о формировании списка среди всех потенциальных поставщиков.

В Минфине отметили, что поправки вносятся с целью внедрения способа закупки через электронный магазин, сокращения сроков конкурса, пересмотра критериев выбора поставщика услуг питания, урегулирования порядка осуществления государственных закупок способом из одного источника, унификации подходов с правилами осуществления государственных закупок.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 11 марта.