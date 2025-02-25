#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+10°
$
502.89
527.03
5.71
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+10°
$
502.89
527.03
5.71
Право

Правила госзакупок с применением особого порядка изменят в Казахстане

Правила госзакупок изменят в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 25.02.2025 13:37 Фото: Zakon.kz
Министерство финансов подготовило Правила осуществления государственных закупок с применением особого порядка, сообщает Zakon.kz.

В частности, планируется добавить еще один способ осуществления таких госзакупок – через электронный магазин.

Так, говорится, что государственные закупки осуществляются одним из следующих способов:

  • конкурса;
  • из одного источника;
  • через электронный магазин.

В связи с чем в правила добавится новая глава.

В ней говорится, что в объявлении о проведении госзакупок способом конкурса нужно указывать:

  • приблизительную сумму конкурса по сопоставлению к предельной сумме до 1 млн тенге, до 10 млн тенге, до 100 млн тенге, до 1 млрд тенге, свыше 1 млрд тенге;
  • место поставки приобретаемых товаров, работ, услуг (область, город республиканского значения и столица РК).

Кроме того, детализирован Порядок осуществления государственных закупок способом из одного источника по несостоявшимся государственным закупкам и путем прямого заключения договора.

В частности, дополнено, что в случае отсутствия в реестре отечественных производителей товаров, работ и услуг потенциальных поставщиков по закупаемым товарам, организатор размещает на веб-портале объявление о формировании списка среди всех потенциальных поставщиков.

В Минфине отметили, что поправки вносятся с целью внедрения способа закупки через электронный магазин, сокращения сроков конкурса, пересмотра критериев выбора поставщика услуг питания, урегулирования порядка осуществления государственных закупок способом из одного источника, унификации подходов с правилами осуществления государственных закупок.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 11 марта.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Поделиться новостью
Читайте также
В Казахстане утвердили район строительства АЭС
Право
14:29, Сегодня
В Казахстане утвердили район строительства АЭС
В Казахстане обновили порядок распределения нефтепродуктов между приобретателями
Право
11:42, Сегодня
В Казахстане обновили порядок распределения нефтепродуктов между приобретателями
Министерству экологии и природных ресурсов расширили функции
Право
11:20, Сегодня
Министерству экологии и природных ресурсов расширили функции
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: