Соседи убитой в Алматы девочки рассказали подробности

19 ноября стало известно, что отец жестоко убил свою 9-летнюю дочь. Девочка училась в 4 классе. В тот день, по словам соседей, она была дома одна, сообщает Zakon.kz.

По информации Первого канала "Евразия", отец расправился с дочерью, а также ранил ножом 15-летнего пасынка. Сейчас мальчик находится больнице, его состояние стабильное. Подозреваемый задержан. Подозреваемому может грозить пожизненное заключение.

Соседи рассказали, что девочка была доброй и приветливой. Знакомые семьи нередко видели школьницу с папой на детской площадке. Они до сих пор не могут оправиться от шока.

"Ее маму я с детства знаю, мы здесь с 1975 года живем. Нормальная семья, я не знаю", рассказала соседка.

Расследование находится на контроле руководства МВД и ДП города.