Соседи убитой в Петропавловске семьи рассказали подробности трагедии

На окраине Петропавловска в микрорайоне "Рабочий поселок" убили целую семью, жертвами преступников стали родители и их 17-летний сын. Соседи рассказали корреспонденту Zakon.kz подробности трагедии.

Как рассказал сосед семьи Александр, у них был магазин ритуальных услуг. По его словам, членов семьи было четверо, есть еще дочь, которая учится в России. А остальные члены семьи жили в Петропавловске.

"Семья как семья, обычная. Вадим с Юлей занимались погребальным бизнесом, похоронное агентство "Ангел" называется. Парень учился где-то в лицее, точно не знаю, в каком. Наше общение сводилось к тому, что встретились, поговорили и разошлись", – сказал он.

По его словам, позавчера, 27 декабря 2023 года, сын должен был быть в лицее, он готовился к новогодней дискотеке.

"Он не пришел. Ему начали звонить, но не брал трубку", – сообщил Александр.





Фото: Zakon.kz/Инна Литвиненко

Сейчас на улице и вокруг дома, где жила семья, работают криминалисты и полицейские. Они работают с металлоискателями в руках.



Фото: Zakon.kz/Инна Литвиненко

Кроме того, Александр рассказал, что, если сына начали искать в учебном заведении, то насчет Вадима и Юли начали беспокоиться работники фирмы, так как их руководители не отвечали ни на звонки, ни на сообщения в WhatsApp. По словам работников, 27 декабря в 17:00 они еще разговаривали с Юлей, она дала им задания, которые нужно было выполнить на следующий день. А в этот же день, в 20:00, уже никто из взрослых членов семьи не вышел на связь.

"28 декабря их сын не пришел в школу, Вадим с Юлей тоже не отвечали на звонки. И работник, который водит автобус на семейной фирме, 28 декабря в 11 часов позвонил брату Вадима, что семья не выходит на связь. Брат приехал, проник в дом и обнаружил их убитыми. Он и позвонил в полицию. Соседи говорят, что убили их ножом. Но все, кто видел, кто заходил в дом, выдвигают свои версии. Это просто версии. Вроде как парня убили первым, а потом, когда Вадим с Юлей зашли в дом, они шли с работы, и их тоже. Вадим с Юлей вечером заходили в наш продуктовый магазин. Соседи наши их видели там. Вадим вроде без куртки уже был, а Юля была в верхней одежде, получается, не успела даже снять. Она лежала на пороге. Пакеты с продуктами валялись рядом. Преступники их не тронули", – поделился сосед.

По словам соседа, Юле около 44 лет, а Вадиму около 47 лет.

Отметим, что дом окружает довольно высокий забор, внутри которого бегают две большие овчарки.

Фото: Zakon.kz/Инна Литвиненко

Подозреваемые в убийстве семьи уже задержаны.

"28 декабря в 13.25 часов поступило телефонное сообщение о том, что были обнаружены 3 тела без признаков жизни, с признаками насильственной смерти. Данный факт был зарегистрирован в ЕРДР по ст. 99 ч.2 п.1 УК РК (Убийство двух и более лиц). Сотрудниками департамента полиции Северо-Казахстанской области оперативно установлены и задержаны два жителя областного центра. Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания", - сообщает пресс-служба ДП Петропавловска.

Сейчас на улице и вокруг дома, где проживала семья, работают криминалисты и полицейские. Они работают с металлоискателями в руках. В настоящее время проводятся следственные действия, дело находится на контроле прокуратуры и департамента полиции Северо-Казахстанской области.