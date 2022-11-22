В Алматинском заповеднике тянь-шаньские бурые медведи уходят в спячку

В конце октября или в начале ноября в горах устанавливается постоянный снежный покров. С этого времени тянь-шаньские медведи залегают в берлоги на зимнюю спячку, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено в публикации Министерства экологии Казахстана, хищник проводит в состоянии зимнего сна четыре-пять месяцев, а самки с детенышами примерно на месяц дольше.

Также сказано, что с начала года медведи 15 раз попали в фотоловушки Алматинского заповедника.

Всего в этом заповеднике обитают 26 тянь-шаньских мишек. Они селятся во всех крупных ущельях на высоте 1200-2800 метров над уровнем моря в смешанно-лиственном и хвойном лесу.

3 октября снежный барс попал в фотоловушку в Алматинском заповеднике.