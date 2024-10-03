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Тянь-шаньские бурые медведи попали в фотоловушку

Фотоловушка зафиксировала редких обитателей нацпарка в Алматинской области, фото - Новости Zakon.kz от 03.10.2024 14:07 Фото: Instagram/minecology_kz
Комитет лесного хозяйства и животного мира Казахстана опубликовал уникальные кадры на территории Жонгар-Алатауского государственного национального природного парка. На них перед камерой прошлись тянь-шаньские бурые медведи, сообщает Zakon.kz.

Видео с животными размещено на странице комитета в Instagram 3 октября 2024 года. Специалисты отмечают, что этот вид медведя занесен в Международную Красную книгу и Красную книгу Казахстана.

Тянь-шаньский бурый медведь относится к классу млекопитающих и встречается в заповеднике на высоте 1500-3500 метров над уровнем моря. Длина тела медведя может составлять 1,5-2,2 м, масса – 135-200 кг.

Медведь всеяден: питается травами, корневищами, луковицами, фруктами и ягодами. Иногда ловит сурков и пищух. Не откажется и от падали.

6 сентября 2024 года у Чарынского государственного национального природного парка был прекрасный улов. Фотоловушка поймала хищное животное из Красной книги, находящееся под угрозой исчезновения.

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