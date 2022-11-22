Демограф рассказал, когда население Земли перестанет расти

Увеличение населения планеты до 8 млрд совсем не означает роста рождаемости. Такое мнение высказал демограф Юрий Крупнов. По его мнению, во всем мире наблюдается так называемая демографическая зима или чума малодетности, сообщает Zakon.kz.

Несмотря на увеличение населения планеты, прослеживается тенденция, что в семьях рождается меньше детей. Как уточнил демограф, заявления некоторых ученых о перенаселении Земли нельзя считать серьезными, пишет "Пятый канал".

"То, что происходит сегодня в мире с демографией, можно определить как демографическую зиму, как это ни парадоксально. Потому что этот рост населения, который будет примерно до 2050 года или даже до 2070 года, остановится на 10 миллиардах". Председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов

15 ноября 2022 года численность населения Земли достигла 8 млрд человек. Население Земли достигло своего первого миллиарда к началу XIX века. Число землян удвоилось только через 120 лет.

Основной рост числа живущих на планете людей пришелся на XX век, когда на фоне снижения смертности и увеличения продолжительности жизни численность населения возросла с 1,6 до 6 млрд.

Порог в 7 млрд землян был преодолен в 2011 году.