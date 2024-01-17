Население Китая за год сократилось почти на три миллиона человек

Демографический спад продолжается в Китае. По итогам 2023 года население страны продолжило сокращаться, а рождаемость остается на рекордно низком уровне, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает The Guardian 17 января, в 2023 году население Китая сократилось на 2,75 млн человек, или на 0,2%. Сейчас в КНР, по данным Национального бюро статистики, живут 1 млрд 409 млн человек. Для сравнения, в 2022 году население Китая уменьшилось на 850 тыс. жителей.

В 2023 году уровень смертности в КНР вырос на 6,6% и достиг максимума с 1974 года. В то же время рождаемость упала на 5,7% и стала минимальной за всю историю страны. Показатель рождаемости снизился за год с 6,77 до 6,39 рождений на тысячу жителей.

Китайские власти обеспокоены тем эффектом, который демографический кризис может оказать на экономику страны. Население стареет, а молодежь не стремится заводить детей из-за высокой стоимости жизни, особенно в крупных городах. По расчетам Китайской академии наук, при сохранении таких тенденций пенсионная система КНР истощит свои финансовые ресурсы к 2035 году. Поэтому китайские власти активно продвигают различные социальные программы, направленные на повышение рождаемости.

16 января китайские демографы предложили провести дальнейшие реформы для поддержки рождаемости в КНР. Некоторые из них также возлагают надежды на "постковидный" подъем рождаемости, который может произойти в 2024 году, и на то, что многие китайцы захотят завести детей в год Дракона, который считается удачным (по китайскому календарю год Дракона начнется в феврале).

В 2023 году Индия обошла Китай по численности населения. В целом за год людей на Земле стало больше на 75 млн человек – это примерно вдвое превышает население таких стран, как Польша или Марокко.