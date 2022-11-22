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В Актюбинской области 7 человек погибли в ДТП

В Актюбинской области 7 человек погибли в ДТП Фото: Zakon.kz
В Актюбинской области 22 ноября на автодороге Актобе – Астрахань произошло ДТП, в результате которого погибли семь человек, четыре – пострадали, сообщает Zakon.kz.

Как уточняется в telegram-канале polisia.kz, авария произошла в районе пос. Елек Мугалжарского района.

"Водитель автомашины ВАЗ-2114 выехал со второстепенной дороги на главную, где совершил столкновение с автомашиной Lada Largus под управлением 43-летнего водителя. Lada от столкновения выехала на встречку и столкнулась с Kia Sorrento. В результате ДТП водитель автомашины Lada Largus и шесть пассажиров погибли на месте происшествия", – говорится в сообщении.

Также сообщается, что в результате аварии пострадали четыре пассажира Kia.

19 ноября 2022 года в Актюбинской области на трассе Самара – Шымкент в ДТП погибла женщина, двое – пострадали.

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Актобе Актюбинская область Астрахань
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