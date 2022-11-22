В Актюбинской области 7 человек погибли в ДТП

Фото: Zakon.kz

В Актюбинской области 22 ноября на автодороге Актобе – Астрахань произошло ДТП, в результате которого погибли семь человек, четыре – пострадали, сообщает Zakon.kz.

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