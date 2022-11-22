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В Таиланде взорвался автомобиль около полицейского участка: 1 человек погиб, 29 ранены

огонь, полиция Фото: pixabay
На юге Таиланда рядом с полицейским участком взорвался автомобиль 22 ноября. В результате погиб полицейский, еще 29 человек получили ранения, сообщает Zakon.kz.

По информации издания Thairath.co.th, автомобиль взорвался напротив школы Нарасикхалай, в районе Муанг провинции Наратхиват. Взрыв произошел в 11:50 по времени Астаны.

Представители местной полиции заявляют, что автомобиль заминировали. Данные о пострадавших являются предварительными. После расчистки территории число пострадавших может увеличиться, предупредили в полиции, пишет Reuters.

Огонь распространился на припаркованный рядом автомобиль. Полицейские разыскивают злоумышленников.

6 октября более 30 человек стали жертвами стрельбы, которая произошла в одном из детских центров в Таиланде. Полицейские разыскивают подозреваемого. При нападении он использовал пикап.

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