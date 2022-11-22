В Таиланде взорвался автомобиль около полицейского участка: 1 человек погиб, 29 ранены

Фото: pixabay

На юге Таиланда рядом с полицейским участком взорвался автомобиль 22 ноября. В результате погиб полицейский, еще 29 человек получили ранения, сообщает Zakon.kz.

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