Взрыв в полицейском участке в Индии унес жизни девяти человек

В полицейском участке в районе Новагам в Шринагаре взорвались конфискованные взрывчатые вещества. Погибли девять человек, еще 32 получили ранения, сообщает Zakon.kz.

Большинство жертв – полицейские и судебно-медицинские эксперты, пишет The Guardian.

Взрыв произошел поздно вечером, когда группа специалистов изучала изъятые материалы. Здание загорелось, пламя перекинулось на несколько автомобилей. По данным СМИ, серия небольших последующих взрывов осложнила спасательные работы. Полиция заявила, что речь идет о несчастном случае.

Конфискованную взрывчатку перевезли в Кашмир для экспертизы. В момент взрыва эксперты собирали образцы. Полиция отвергла версии о возможном умысле и назвала произошедшее "случайным взрывом". Изначально сообщалось о трех погибших.

Инцидент случился спустя несколько дней после взрыва автомобиля в Нью-Дели, где погибли восемь человек. В рамках расследования того дела полиция ранее ликвидировала предполагаемую ячейку боевиков и арестовала семь человек.