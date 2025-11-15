#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+6°
$
522.19
606.42
6.47
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+6°
$
522.19
606.42
6.47
Мир

Взрыв в полицейском участке в Индии унес жизни девяти человек

взрыв, фото - Новости Zakon.kz от 15.11.2025 16:09 Фото: freepik
В полицейском участке в районе Новагам в Шринагаре взорвались конфискованные взрывчатые вещества. Погибли девять человек, еще 32 получили ранения, сообщает Zakon.kz.

Большинство жертв – полицейские и судебно-медицинские эксперты, пишет The Guardian.

Взрыв произошел поздно вечером, когда группа специалистов изучала изъятые материалы. Здание загорелось, пламя перекинулось на несколько автомобилей. По данным СМИ, серия небольших последующих взрывов осложнила спасательные работы. Полиция заявила, что речь идет о несчастном случае.

Конфискованную взрывчатку перевезли в Кашмир для экспертизы. В момент взрыва эксперты собирали образцы. Полиция отвергла версии о возможном умысле и назвала произошедшее "случайным взрывом". Изначально сообщалось о трех погибших.

Инцидент случился спустя несколько дней после взрыва автомобиля в Нью-Дели, где погибли восемь человек. В рамках расследования того дела полиция ранее ликвидировала предполагаемую ячейку боевиков и арестовала семь человек. 

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Читайте также
Взрыв прогремел в полицейском участке на севере Индии
00:53, 15 ноября 2025
Взрыв прогремел в полицейском участке на севере Индии
В Таиланде взорвался автомобиль около полицейского участка: 1 человек погиб, 29 ранены
15:32, 22 ноября 2022
В Таиланде взорвался автомобиль около полицейского участка: 1 человек погиб, 29 ранены
Пожар в отеле Бангкока унес жизни трех туристов
02:59, 31 декабря 2024
Пожар в отеле Бангкока унес жизни трех туристов
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: